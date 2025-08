Màxima preocupació per la reina Sofia: Última hora de salut d'Irene de Grècia

per Duna Costa

La seva absència als habituals actes d'estiu a Mallorca va encendre totes les alarmes. La reina Sofia, sempre considerada pilar moral i emocional a la Casa Reial, ha cancel·lat el seu viatge a Marivent. Des de llavors, el focus s'ha posat en l'estat de salut de la seva germana. La princesa Irene de Grècia, també coneguda com a “tia Pecu”, hauria patit un empitjorament sever els darrers dies.

El que ha passat

Durant els darrers dies de juliol de 2025, fonts properes a la Casa Reial van comunicar que Irene ha experimentat un deteriorament físic i cognitiu alarmant. Tot i que no s'han explicat públicament els detalls mèdics, es considera que podria patir algun tipus d'Alzheimer avançat, a més d'una evident pèrdua de mobilitat.

Aquest canvi en el seu estat de salut ha portat la reina Sofia a romandre al Palau de la Zarzuela. Així doncs, aquest any posposa la seva estada tradicional a Mallorca amb Felip VI, la reina Letícia i les infantes Leonor i Sofia.

| Canva Pro, XCatalunya, Revista Semana

No s'ha emès cap comunicat oficial per part de la Casa Reial. El silenci institucional es manté, mentre mitjans com la revista Semana i Europa Press han difós la notícia citant fonts properes entorn de la reina.

La figura d'Irene a la família

S'ha filtrat que el rei Felip VI va intervenir activamentpersuadint Irene perquè acceptés traslladar-se al Palau de Marivent aquest estiu. D'aquesta manera, garantia un entorn amb cures especialitzades i presència familiar constant. La princesa Irene, de 83 anys, és la germana petita de Sofia i viu des de fa dècades al Palau de la Zarzuela.

L'any 2002 va superar un càncer de mama després d'un exigent tractament de quimioteràpia i es va convertir en una figura encara més propera a la reina de forma diària. Aquell va ser un dels primers capítols importants de fragilitat pública, tot i que Irene va mantenir sempre una imatge discreta i solidària. La seva darrera aparició pública va ser el febrer de 2025, durant el casament del seu nebot Nicolàs de Grècia. A la cerimònia va ser vista en cadira de rodes, fet que va alimentar les primeres especulacions sobre el seu estat.

| Casa Real

Estat actual i cura personal

Els informes apunten que Irene requereix atenció contínua a causa de la seva mobilitat reduïda i l'avanç de trastorns cognitius. Viu a la Zarzuela sota la cura constant de Sofia, que ha assumit un rol protector més intens que en altres estius.

La proposta de traslladar-la a Marivent responia al desig d'oferir un entorn adaptat i la possibilitat d'una estada relaxada, envoltada de família, amb Sofia romanent sempre a prop seu. Aquest estiu es presenta especialment complex en la vida personal de la reina Sofia. La salut d'Irene obliga a reconsiderar tradicions familiars i posa el focus en un vincle de solidaritat molt discret però profund.