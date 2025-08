La reina Sofia, en boca de tothom per la seva actitud cridanera amb les seves netes a Marivent

Ha estat un estiu completament diferent, així s'ha definit la situació de la reina Sofia (86 anys) durant aquestes vacances. L'emèrita ha travessat moments complicats, ja que la preocupació per l'estat de salut d'Irene de Grècia ha marcat els seus dies. Aquest any, fins i tot, ha estat a punt de cancel·lar la seva estada a Marivent.

Mallorca sempre ha estat un refugi per a la reina Sofia. El Palau de Marivent li recorda la seva infància a les illes gregues. És un lloc carregat de records emocionals per a ella.

Normalment, ha estat la primera a arribar al palau. I ha estat també qui ha rebut la resta de la Família Reial. Però aquesta vegada ha canviat la tradició.

La reina Sofia reapareix a Marivent en companyia de la seva família

Per primera vegada en molts anys, no ha estat ella qui ha obert la casa d'estiu. La situació familiar ha forçat a modificar els seus costums; tot i així, no ha volgut faltar a una de les seves cites preferides. La tradicional recepció amb personalitats balears s'ha celebrat com cada agost i allà ha reaparegut la reina Sofia.

La imatge ha estat significativa: ha arribat caminant pels jardins de Marivent, del braç de les seves dues netes, Leonor i la infanta Sofia. Totes dues han acompanyat la seva àvia amb molta proximitat; ha estat un gest carregat d'afecte i també de suport en un moment personal delicat.

Sofia ha agraït aquest gest. S'ha mostrat tranquil·la, encara que visiblement emocionada. Ha conversat amb diversos assistents, sempre amb les seves netes a prop.

L'escena ha estat reveladora i ha confirmat el que durant anys s'ha intuït a l'entorn de la família: l'emèrita manté una relació molt estreta amb la princesa Leonor i la infanta Sofia.

La reina Sofia ha estat en tot moment al costat de la seva família a Marivent

Les joves han estat molt pendents d'ella, no s'han separat ni un instant. Han posat amb ella davant dels fotògrafs i han compartit somriures, mirades i gestos de complicitat. La reina Sofia, per la seva banda, s'ha mostrat especialment unida a elles i ha tingut detalls constants d'afecte i protecció.

Amb aquesta aparició, ha quedat clar que els llaços familiars continuen sent forts i que, tot i les dificultats personals, la reina Sofia ha trobat en les seves netes un gran suport.

Marivent ha estat, una vegada més, l'escenari d'una imatge que ha parlat per si sola i que ha confirmat totes les sospites: entre àvia i netes, hi ha una connexió profunda i sincera.