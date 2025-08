Males notícies per a Rafa Nadal i Xisca Perelló: no es posen d’acord

per Daniel H. Marín

Rafa Nadal és molt més que una llegenda del tenis. El seu compromís amb l'esport, l'educació i la seva terra natal el va portar a fundar el 2016 la Rafa Nadal Academy a Manacor. Es tracta d'un centre d'alt rendiment que també ofereix serveis al públic general.

Des de classes de gimnàs fins a piscina coberta, la seva acadèmia és un referent internacional. Tanmateix, el creixement del complex ha provocat un greu problema de trànsit a la zona, al qual les administracions no estan trobant solució.

| Europa Press

Males notícies per a Rafa Nadal i Xisca Perelló

El conflicte se centra a la carretera Ma-4015, on coincideixen l'acadèmia, el poliesportiu i el museu. L'aparcament públic, previst per al camp de futbol, també l'utilitzen els usuaris de l'acadèmia.

Aquesta saturació ha fet saltar les alarmes de l'alcalde, Miquel Oliver. De fet, no amaga la seva frustració: "Què passaria si instal·léssim una barrera per permetre només el pas dels usuaris acreditats per a les nostres instal·lacions", planteja.

I afegeix: "No entenem per què el Consell continua prioritzant altres interessos, i s'entesta a construir una rotonda davant d'una acadèmia privada". L'alcalde defensa que la sortida més segura cap a la carretera comarcal seria a la cruïlla del museu, una zona ja molt transitada.

| Europa Press

Tanmateix, el Consell planteja la construcció de dues rotondes en un tram de tot just 100 metres. La idea no convenç l'Ajuntament, sobretot perquè la rotonda de l'acadèmia tindria accés directe a l'aparcament públic.

"La sortida, en tot cas, hauria de donar al camí que porta al futur aparcament que l'acadèmia ha de construir", insisteix. A més del conflicte urbanístic, el problema econòmic tampoc és menor. I és que les parts no es posen d'acord sobre qui ha d'assumir els costos.

Fins ara no s'han posat d'acord

Segons un acord anterior, l'acadèmia havia de costejar la meitat d'una rotonda. No obstant això, els preus han pujat i ja es parla d'un milió d'euros. I si ningú assumeix la segona rotonda, l'Ajuntament tem que el Consell acabi pagant també la part privada.

Mentre el conflicte segueix encallat, el trànsit a la zona continua generant molèsties a veïns i usuaris. La manca de consens entre administracions i el desacord sobre el repartiment de costos mantenen en pausa unes solucions que, per a molts, ja arriben tard.

Si no s'actua aviat, el problema podria agreujar-se encara més en una de les zones amb més activitat de Manacor. La manca de solucions efectives no només afecta el trànsit, sinó també la convivència entre serveis públics i privats.