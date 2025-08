Sorpresa a Marivent pel bonic gest de la princesa Leonor (19 anys) amb la seva mare

per Cristo Fernández

La incògnita sobre la presència de Leonor i la infanta Sofia (18) a la tradicional Recepció al Palau de Marivent ha quedat resolta. En els darrers dies, des de Casa Reial s'havia jugat al despiste. Tanmateix, tot apuntava que les filles dels reis s'estrenarien en aquest esperat acte oficial i així ha estat.

Passades les 21.00 hores, els reis han aparegut a l'entrada del palau. Ho han fet acompanyats per la reina emèrita Sofia, Leonor i Sofia. Ha estat una imatge familiar que no vèiem des de l'octubre, durant els Premis Princesa d'Astúries.

| Europapress

La presència de la reina Sofia ha sorprès. Aquest estiu està sent molt difícil per a ella. No s'ha sumat a cap pla extraoficial amb la seva nora i les seves netes.

Leonor sorprèn tothom pel bonic detall que té amb la seva mare a Marivent

En canvi, Leonor ha protagonitzat diversos plans d'estiu. Ha visitat el Reial Club Nàutic juntament amb don Felip. També ha gaudit d'una jornada cultural “només per a noies”, en companyia de la seva mare i la seva germana.

En ambdues ocasions, Leonor ha demostrat el seu estil personal. Ha confirmat la seva passió per la moda bohèmia. Ha apostat per peces amples, còmodes i plenes d'encant.

| Europapress

Però el veritable gest ha arribat a la recepció de Marivent: Leonor ha sorprès tothom amb la seva elecció de vestuari perquè ha portat un vestit molt especial. Es tracta d'un model que la reina Letícia va estrenar el 2022, també per a aquest esdeveniment. Una peça de la firma Desigual, amb un estampat en tons blaus, faldilla de vol i escot Bardot que deixava les espatlles a l'aire.

Leonor ret homenatge a la seva mare a Marivent

Amb aquest gest, Leonor ha retut homenatge a la seva mare, un gest senzill, però ple de significat. Ha estat la seva manera de dir “estic amb tu”, en un estiu que tampoc ha estat fàcil per a la reina. El detall no ha passat desapercebut i els convidats i els mitjans ho han comentat.

La presència de Leonor i Sofia en aquest acte ha marcat un abans i un després. Totes dues han debutat amb seguretat i elegància. Però ha estat Leonor qui s'ha endut totes les mirades.

Pel seu estil, pel seu gest i per la seva maduresa. Sens dubte, ha fet un pas més en el seu camí institucional. I ho ha fet amb un bonic tribut familiar demostrant com d'unides estan