Frederic de Dinamarca, afectat: polèmiques fotos del seu fill Christian, l'hereu

Al marge de l'última polèmica en què s'ha vist embolicat, el rei Frederic de Dinamarca ha rebut un nou i inesperat cop dur. I tot després que hagin començat a circular per les xarxes socials unes imatges controvertides del seu fill Christian, hereu al tron danès.
En els últims dies, les crítiques no han deixat d'envoltar la Família Reial de Dinamarca per l'última i qüestionable decisió que han pres sobre les seves vacances d'estiu.
Però ara, i al marge d'aquest escàndol, han sortit a la llum unes imatges compromeses del príncep Christian, hereu al tron danès. Fotografies que, sens dubte, han deixat Frederic de Dinamarca molt tocat.
Fa tot just unes hores, l'experta en cases reials, l'escriptora independent Christin, ha compartit amb la resta d'usuaris de X dues instantànies de les més reveladores. En elles, podem veure Christian i la seva germana Isabel gaudint juntament amb altres joves d'un dels festivals més famosos del seu país.
Unes imatges que, com era d'esperar, han causat un gran rebombori a les xarxes socials. Tant és així que diversos usuaris no han volgut deixar passar l'ocasió per opinar al respecte.
Les últimes fotos del príncep hereu Christian han deixat molt preocupat Frederic de Dinamarca
Tal com ha assegurat aquesta experta en casa reial, el príncep Christian i la princesa Isabel han assistit al Smukfest, el segon festival més gran de Dinamarca. Un esdeveniment social i musical que, cada any, se celebra al bosc de Dyrehaven, a Skanderborg.
En un altre dels seus posts, Christin ha aprofitat per posar el focus en un petit detall de la indumentària que la filla de Frederic de Dinamarca ha escollit per a l'ocasió. “La princesa Isabel portava una samarreta de la banda danesa Suspekt. La traducció del títol de la cançó no és juvenil”, ha assegurat.
A més, i per si no fos prou, l'escriptora s'ha pres la llicència de compartir amb la resta d'usuaris de X la seva opinió personal. “Els prínceps de la festa de la generació Z, dignes fills del seu pare”, ha assegurat.
Unes paraules que, com era d'esperar, no han passat desapercebudes per a la resta d'internautes. “Totalment! El seu pare era el 'príncep fester' i li va fer agafar bastants mals de cap a la seva mare, la reina Margarida”, li ha respost una seguidora.
Aquesta nova polèmica ha sortit a la llum només uns dies després que el poble danès hagi mostrat el seu descontentament davant l'última decisió de Frederic de Dinamarca i la seva dona.
Tal com es va confirmar, els monarques van abandonar el país el passat 6 de juliol per començar les seves vacances privades. Encara que en un principi s'esperava que tornessin el dia 13, la seva tornada va ser ajornada posteriorment fins al 15.
No obstant això, i de manera totalment inesperada, la Casa Reial danesa va comunicar que l'estada dels monarques fora del país s'allargaria, almenys, cinc dies més. Situació que ha aconseguit enfadar la ciutadania.
D'una banda, diverses persones s'han queixat de la poca transparència de Frederic i la seva dona a l'hora d'informar sobre el destí i la durada de les seves vacances. Altres, en canvi, han criticat que els monarques hagin decidit no gaudir d'aquest període estival en algun punt del país.
Una polèmica que s'ha vist agreujada després de la decisió que va prendre el príncep Christian. I és que, en casos com aquest, en què els monarques deixen temporalment les seves obligacions, és l'hereu qui s'ha de fer càrrec de complir amb aquestes tasques.
Tanmateix, el fill de Frederic de Dinamarca també es trobava fora del país gaudint de les seves vacances. Motiu pel qual la reina Margarida va haver d'assumir el tron, tot i la seva jubilació.