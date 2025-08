La xicota del príncep Christian deixa totalment muda la reina Mary de Dinamarca

Un silenci inesperat ha marcat l'últim acte públic de la reina Mary de Dinamarca. L'esposa del rei Frederic X s'ha quedat sense paraules davant d'una pregunta directa relacionada amb la vida sentimental del seu fill gran, el príncep Christian. Aquest moment ha encès totes les alarmes i ha despertat un gran interès mediàtic sobre el motiu de la seva reacció.

Durant una recepció oficial celebrada aquesta setmana, la reina Mary ha protagonitzat un instant inusual per a algú acostumat a l'exposició pública. Davant la consulta d'un periodista sobre la jove que acompanya el seu fill, Mary ha preferit no respondre, quedant-se muda. Aquest gest, lluny de passar desapercebut, ha estat interpretat pels observadors com un senyal clar de la importància que té aquesta relació per a la família reial.

| Europa Press

El príncep Christian, amb només 19 anys, ha vist com la seva vida privada comença a captar l'atenció de l'opinió pública danesa i europea. Recentment, ha circulat a les xarxes socials una fotografia en què apareix besant Emma Nygaard Fritzen, una jove de 21 anys amb un perfil discret però vinculat a cercles influents. La imatge, tot i que publicada inicialment en un compte privat d'Instagram, s'ha fet viral.

La xicota del príncep Christian ha aconseguit guanyar-se la confiança de la reina Mary

Emma no és una desconeguda dins de certs àmbits socials danesos. El seu pare és soci destacat a McKinsey & Company, i ella ha estudiat i treballat a l'estranger, incloent-hi la Universitat de Sydney a Àfrica, on va coincidir amb Christian. Aquests detalls acosten encara més la parella i alimenten la teoria que la seva relació podria estar consolidada.

A més, la jove va assistir a la celebració privada del 18è aniversari de la princesa Isabel, germana de Christian. La seva presència ha estat interpretada com un senyal que ja forma part del cercle familiar més proper. La invitació a aquest tipus d'esdeveniments sol reservar-se a persones de confiança, cosa que reforça els rumors sobre la seriositat del seu festeig.

La reina Mary guarda silenci davant la relació del seu fill, el príncep Christian

Malgrat l'expectació generada, la Casa Reial danesa ha mantingut un estricte silenci. Ni el príncep ni els seus pares han emès declaracions oficials, i l'absència de Christian a les recents vacances familiars ha incrementat l'especulació. Tanmateix, el gest de la reina Mary en evitar comentar sobre Emma ha estat potser la major confirmació tàcita que aquest vincle amorós és un tema delicat i rellevant.

En cas que la relació prosperi, Emma Nygaard podria convertir-se en una figura històrica per a la monarquia danesa. Seria la primera futura reina consort danesa en més d'un segle. Això suposaria un canvi respecte a la tradició recent d'enllaços matrimonials amb estrangeres a la família reial.

| Casa Real Danesa

De moment, la discreció i el silenci envolten la parella. Tanmateix, el petó que va fer públic Emma ha demostrat que l'hereu al tron ja té algú especial a la seva vida. La reina Mary, tot i la seva acostumada eloqüència, ha preferit guardar silenci i, amb això, ha deixat sense paraules tots els que esperaven una confirmació oficial.