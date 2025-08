El rei Frederic i Joaquim de Dinamarca, assenyalats: la polèmica familiar s’ha filtrat

per Cristo Fernández

Les relacions entre el rei Frederic i el seu germà, el príncep Joaquim, mai no han estat fàcils. Tanmateix, des que va començar el regnat de Frederic, no s'ha fet públic cap conflicte entre ells, més aviat al contrari. Tot i això, ara s'ha filtrat una última hora que els ha posat en boca de tothom: una polèmica herència familiar podria tornar a enfrontar-los.

En prendre el relleu de la seva mare, la reina Margarida II, Frederic ha mostrat gestos conciliadors cap a Joaquim i la seva família. Fins i tot ha atorgat condecoracions als seus fills grans. Ha recordat així que, tot i que no tinguin funcions oficials, continuen sent una part estimada de la institució.

| Instagram, @detdanskekongehus

Però ara tot això ha quedat en entredit: un mitjà danès, SE og HØR, ha revelat un assumpte que podria reactivar tensions familiars. Segons la seva informació, no s'ha resolt un punt important: el destí d'una propietat privada de la reina Margarida a França. Es tracta del castell de Cayx, a Cahors, que ha estat durant dècades el refugi de vacances del príncep Joaquim i la seva família.

Frederic i Joaquim de Dinamarca passen les vacances al castell privat de la seva mare

La reina Margarida ha traspassat la prefectura de l'Estat a Frederic al gener de 2024. En el seu moment, semblava haver deixat tot organitzat. Entre altres decisions, ha retirat els títols reials als nets que no tindrien funció institucional, tots ells, els quatre fills de Joaquim.

Però el tema del castell francès ha quedat sense resoldre. Tot i que a la majoria de cases reials les propietats han passat a l'hereu de la corona, el cas de Cayx és diferent.

| Instagram, @detdanskekongehus

Va ser una compra personal de Margarida el 1974. No pertany al patrimoni nacional, no és a Dinamarca, no té valor institucional però sí emocional.

L'expert Lars Hovbakke Sørensen ha afirmat que és probable que sigui el rei Frederic qui acabi quedant-se la propietat. Inclou una explotació vinícola i el seu valor és incalculable, no només pel seu terreny, sinó pel seu simbolisme. El mateix príncep Henrik, abans de morir el 2018, va suggerir que Cayx seria per a l'hereu.

Joaquim de Dinamarca viatja més al castell que Frederic

Tanmateix, en els darrers anys, Joaquim i la seva família han estat qui més han freqüentat la propietat. La seva esposa, la princesa Marie, és francesa i els seus fills, Nicolàs i Fèlix, hi han passat molts estius. Fins i tot la reina Margarida ha continuat visitant la zona, com una més entre els locals.

| Europa Press, xcatalunya.cat, Casa Real de Dinamarca

Però tot sembla indicar que el castell passarà a mans del rei. Joaquim no ho pot aturar. La reina no ha deixat instruccions clares.

Si no hi ha testament específic, serà Frederic qui decideixi. I en aquesta decisió, es pot tornar a encendre una flama que, durant anys, ha romàs apagada.