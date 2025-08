Gerro d’aigua freda per al rei Frederic: Mary de Dinamarca no ho pot oblidar

per Daniel H. Marín

La imatge de Frederic i Mary de Dinamarca ha estat, durant anys, la d'una parella sòlida, moderna i perfectament adaptada al rol institucional. Ell, hereu durant dècades, sempre va ser conegut pel seu caràcter discret.

Ella, nascuda a Austràlia, va conquerir el poble danès per la seva proximitat i elegància. Tanmateix, des de finals de 2023, el matrimoni s'ha vist embolicat en una de les seves crisis personals i mediàtiques més grans.

| Instagram, @detdanskekongehus

El rumor que turmenta Frederic i Mary de Dinamarca

Tot va començar amb una sèrie de fotografies preses a Madrid que van encendre totes les alarmes. En elles hi apareixien l'aleshores príncep Frederic i Genoveva Casanova, exdona de Cayetano Martínez de Irujo, passejant junts per la capital espanyola.

L'escena va cridar l'atenció no només per la identitat dels protagonistes, sinó també per la proximitat que mostraven. A més, la trobada va tenir lloc a pocs metres del domicili de la mexicana, cosa que va alimentar encara més les especulacions.

Les imatges, publicades dies després, van ser interpretades per alguns mitjans com una possible trobada romàntica. Especialment polèmic va ser el fet que Mary de Dinamarca, l'esposa de Frederic, es trobava a Nova York en el moment de la trobada.

| Europa Press, xcatalunya.cat

A més, poc després, Frederic va tornar a ser vist a la mateixa zona, cosa que va disparar els rumors. Tant Frederic com Genoveva van negar rotundament qualsevol implicació sentimental. En el seu comunicat, Casanova va ser clara:

"Qualsevol afirmació d'aquest tipus no només falta a la veritat, sinó que tergiversa els fets de manera malintencionada". Així i tot, la polèmica ja era imparable.

| Europa Press

Repercussions públiques i privades

L'escàndol no va trigar a tenir conseqüències. Genoveva va optar per allunyar-se completament del focus públic. Va cancel·lar aparicions socials i es va refugiar en propietats privades, tant al sud com al nord d'Espanya.

Mentrestant, Frederic, ja com a rei després de l'abdicació de Margarida II, va continuar amb la seva agenda institucional. Tanmateix, l'ombra de l'escàndol seguia present. Segons diversos mitjans danesos, va ser necessària la mediació de la seva mare per salvar el matrimoni.

| Instagram, @detdanskekongehus

Finalment, Mary va decidir continuar al seu costat, tot i que els rumors sobre la tensió entre tots dos persisteixen. A això s'hi sumen les seves recents vacances, la durada de les quals ha estat qüestionada. La parella va prolongar la seva estada, un gest que ha estat molt criticat.

Malgrat els desmentiments per ambdues parts, les imatges continuen sent recordades com un dels episodis més mediàtics. Avui, els monarques continuen amb la seva agenda oficial, mentre Genoveva manté un perfil baix, lluny del focus mediàtic que tant enrenou va causar.