El retorn de 'Joc de Cartes Estiu' a TV3 provoca enrenou a les xarxes: el motiu

Aquest estiu, TV3 ha reactivat el motor de la gastronomia amb la tornada de 'Joc de cartes estiu', el concurs culinari estimat presentat per Marc Ribas. La gran notícia va esclatar fa pocs dies en un vídeo promocional on Ribasanticipava que aquesta nova temporada seria “brutal”. La paraula va ser suficient per elevar l’expectació a les xarxes socials i mitjans especialitzats. També s’intuïa una ruta per llocs amb encant, batalles culinàries esperades i un aire festiu propi de l’estiu.
El programa ha tornat… i l’audiència ja opina
El 6 d’agost va marcar el retorn oficial de 'Joc de cartes estiu' amb una entrega centrada a descobrir el restaurant més romàntic de Barcelona. Marc Ribas va presentar tres locals molt diferents: Cuadro Barcelona a Poblenou, Club61 —aquest club clandestí de l’Eixample— i Gran Tonino Piano Club a Sarrià‑Sant Gervasi. El sistema de puntuació habitual no va decebre.
Els mateixos restauradors van avaluar els seus competidors, però va ser la valoració final de Ribas la que va decidir el guanyador, que va resultar ser Gran Tonino Piano Club. A les xarxes, la nostàlgia es va barrejar amb l’humor català. Hi va haver comentaris plens d’enyorança per locals mítics com el Bar Paco, mentre d’altres feien broma sobre l’ús del català o llançaven crítiques gastronòmiques amb enginy.
Una fórmula d’estiu que aposta pel local i l’emoció
L’edició d’aquest 2025 proposa cinc capítols temàtics més un tancament especial amb els moments més destacats de la temporada. Les rutes inclouran des de Platja d’Aro fins al Vallès, passant per la Costa Brava.
Culminaran amb la recerca del millor arròs, les tapes més creatives o la terrassa amb més encant del Maresme. La producció ha cuidat detalls que capturen l’ambient estival: música, paisatges, rialles, i sí, fins i tot les punyalades entre restauradors, com va insinuar el tràiler publicat per 3Cat.
Els preus, un punt crític
Tot i que el programa ressalta la qualitat gastronòmica i l’encant local, hi ha una ombra subtil: els preus. ‘Joc de cartes’ mai ha estat barat. Alguns espectadors, especialment a les xarxes, han deixat caure les seves reserves sobre l’accessibilitat econòmica d’alguns locals.
Que el premi arribi a 3.000 € pot ser cridaner, però també suggereix que els establiments participants són d’alt nivell i potser poc accessibles per a totes les butxaques. Aquesta mirada conscient afegeix un matís de crítica social just i necessari al programa. La crítica adverteix que està més enfocat a classes socials que s’ho puguin permetre, que no pas al gran públic, part del qual només pot ser partícip a través de la televisió.
Gust de futur
‘Joc de cartes estiu’ torna fort el 2025. Combina nostàlgia, cultura gastronòmica i una posada en escena estiuenca capaç de connectar amb un públic ampli. Marc Ribas torna com a guia sensible i esmolat, i la producció es recolza en escenaris amb personalitat i debats picants que alimenten el boca-orella.
Si el preu dels restaurants desperta suspicàcies, aquest mateix detall també posa en relleu la seva exclusivitat i qualitat. Caldrà veure si la temporada aconsegueix equilibrar el glamur culinari amb la proximitat, i si, després del tancament especial, el programa aconsegueix deixar un rastre durador un cop més.