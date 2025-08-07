Federico de Dinamarca, tocado: polémicas fotos de su hijo Christian, el heredero

Al margen de la última polémica en la que se ha visto envuelto, el rey Federico de Dinamarca ha recibido un nuevo e inesperado mazazo. Y todo después de que hayan comenzado a circular por las redes sociales unas controvertidas imágenes de su hijo Christian, heredero al trono danés.

En los últimos días, las críticas no han dejado de rodear a la Familia Real de Dinamarca por la última y cuestionable decisión que han tomado sobre sus vacaciones de verano.

| Instagram, esp.xcatalunya.cat, @detdanskekongehus

Pero ahora, y al margen de este escándalo, han salido a la luz unas comprometidas imágenes del príncipe Christian, heredero al trono danés. Fotografías que, sin duda, han dejado a Federico de Dinamarca muy tocado.

Hace apenas unas horas, la experta en casas reales, la escritora independiente Christin, ha compartido con el resto de usuarios de X dos instantáneas de lo más reveladoras. En ellas, podemos ver a Christian y su hermana Isabel disfrutando junto a otros jóvenes de uno de los festivales más famosos de su país.

Unas imágenes que, como era de esperar, han causado un gran revuelo en las redes sociales. Tanto es así que varios usuarios no han querido dejar pasar la ocasión para opinar al respecto.

Las últimas fotos del príncipe heredero Christian han dejado muy preocupado a Federico de Dinamarca

Tal y como ha asegurado esta experta en casa real, el príncipe Christian y la princesa Isabel han asistido al Smukfest, el segundo festival más grande de Dinamarca. Un evento social y musical que, cada año, se celebra en el bosque de Dyrehaven, en Skanderborg.

En otro de sus posts, Christin ha aprovechado para poner el foco en un pequeño detalle del atuendo que la hija de Federico de Dinamarca ha escogido para la ocasión. “La princesa Isabel llevaba una camiseta de la banda danesa Suspekt. La traducción del título de la canción no es juvenil”, ha asegurado.

Además, y por si fuera poco, la escritora se ha tomado la licencia de compartir con el resto de usuarios de X su opinión personal. “Los príncipes de la fiesta de la generación Z, dignos hijos de su padre”, ha asegurado.

Unas palabras que, como era de esperar, no han pasado desapercibidas para el resto de internautas. “¡Totalmente! Su padre era el 'príncipe fiestero' y le dio bastantes dolores de cabeza a su madre, la reina Margarita”, le ha respondido una seguidora.

| Casa Real Danesa

Esta nueva polémica ha salido a relucir solo unos días después de que el pueblo danés haya mostrado su descontento ante la última decisión de Federico de Dinamarca y su mujer.

Tal y como se confirmó, los monarcas abandonaron el país el pasado 6 de julio para comenzar con sus vacaciones privadas. Aunque en un principio se esperaba que regresaran el día 13, su vuelta fue aplazada posteriormente hasta el 15.

| Instagram, @detdanskekongehus

No obstante, y de manera totalmente inesperada, la Casa Real danesa comunicó que la estancia de los monarcas fuera del país se prolongaría, al menos, cinco días más. Situación que ha logrado enfadar a la ciudadanía.

Por un lado, varias personas se han quejado de la poca transparencia de Federico y su mujer a la hora de informar sobre el destino y la duración de sus vacaciones. Otros, en cambio, han criticado que los monarcas hayan decidido no disfrutar de este periodo estival en algún punto del país.

Una polémica que se ha visto agravada tras la decisión que tomó el príncipe Christian. Y es que, en casos como este, en los que los monarcas descienden temporalmente sus obligaciones, es el heredero el que se tiene que hacer cargo de cumplir con dichas tareas.

Sin embargo, el hijo de Federico de Dinamarca también se encontraba fuera del país disfrutando de sus vacaciones. Motivo por el que la reina Margarita tuvo que asumir el trono, a pesar de su jubilación.