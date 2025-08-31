Felicitat a Kensington Palace gràcies a la notícia del príncep Louis, de només 7 anys

El príncep Louis protagonitza una nova i inesperada notícia que, sens dubte, ha omplert de felicitat el palau de Kensington. I és que, amb només set anys, el petit ha aconseguit una fita important dins de la institució.
Tot i que encara no participen de manera constant en la vida pública de la reialesa britànica, cada vegada que apareixen en escena, els prínceps George, Charlotte i Louis acaparen totes les mirades.
A conseqüència de la seva curta edat, els fills dels prínceps de Gal·les només participen en actes puntuals, com el tradicional Trooping the Colour per l'aniversari del rei. Tanmateix, en els darrers mesos, les estadístiques han revelat que un d'ells ha registrat un notable increment de popularitat.
Un nou estudi revela que el príncep Louis, de només set anys, s'ha convertit en el membre més estimat de la seva família. Una notícia que, sens dubte, ha estat molt ben rebuda dins del palau de Kensington.
El príncep Louis es converteix amb tan sols set anys en el membre favorit de la seva família
Segons apunta una anàlisi recent de tendències de cerca, el nom del príncep Louis ha experimentat un augment del 900% a Google després de la seva aparició al Trooping the Colour. Aquest increment supera amb escreix l'interès generat pel seu germà George, futur rei d'Anglaterra.
Com era d'esperar, aquesta notícia ha provocat una onada d'alegria dins del palau de Kensington, on la família reial celebra l'afecte que Louis desperta entre el públic.
No hi ha dubte que les seves aparicions espontànies i juganeres en actes oficials han aconseguit conquerir els ciutadans, molt més enllà del que s'esperava per a un nen de la seva edat.
El príncep George, en canvi, va obtenir un augment del 133%, mentre que la seva germana Charlotte va assolir un increment del 200%. Unes xifres que, tot i ser importants, empal·lideixen davant el fenomen del petit Louis.
Sens dubte, aquest escenari afavoridor ha contribuït a enfortir la imatge pública de la família dels prínceps de Gal·les. Tant és així que la riallera personalitat del petit ha aportat un toc de frescor i espontaneïtat que connecta especialment amb les generacions més joves.
En un entorn mediàtic en què la monarquia britànica s'enfronta a desafiaments en audiències i percepció pública, el favoritisme sobtat per Louis pot ser considerat una alenada d'aire fresc. És més, el seu impacte a les xarxes demostra que, tot i no ser hereu directe, el príncep Louis està deixant una empremta molt significativa en l'opinió pública.