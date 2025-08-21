Buckingham Palace ja admet la informació sobre Louis, el fill de Kate Middleton

El Buckingham Palace ha reconegut un detall que fins ara havia passat més desapercebut sobre el príncep Louis, el fill petit de Kate Middleton i el príncep Guillem. Es tracta d'una informació que posa el focus en el nen de set anys, sovint protagonista espontani dels actes oficials. La Casa Reial britànica, amb aquest gest, ha confirmat el que molts ja havien intuït en les últimes aparicions públiques.
La informació admesa pel Palau no té a veure amb qüestions protocol·làries ni amb qüestions estrictament institucionals. En realitat, està centrada en la relació personal que manté Louis amb el seu avi, el rei Carles III. Segons han destacat des de la residència oficial, el vincle entre tots dos ha estat especialment estret des dels primers anys de vida del petit.
Louis ha demostrat en repetides ocasions que comparteix una complicitat molt especial amb el monarca britànic. Durant el Trooping the Colour celebrat el passat 14 de juny, el nen va imitar amb entusiasme els gestos del seu avi des del balcó de Buckingham, en plena tradició reial. En aquell moment, va quedar palès que la seva connexió transcendeix el vessant familiar i es projecta també en l'escenari públic.
Buckingham Palace, testimoni del vincle entre el fill de Kate Middleton i el rei Carles III
Testimonis propers a l'esdeveniment han revelat que fins i tot hi va haver una conversa privada entre avi i net en ple desplegament aeri. Una lectora de llavis va captar com Carles III assenyalava el cel per animar el petit a no perdre's les acrobàcies de la Reial Força Aèria. “Louis, mira! Els avions de combat!”, hauria exclamat el monarca amb entusiasme, provocant el somriure obert del nen.
L'escena no ha sorprès aquells que segueixen de prop la vida de la família reial, ja que existeixen altres moments que demostren aquesta proximitat. A l'abril de 2020 es va difondre una tendra fotografia en què Carles abraçava Louis pel seu segon aniversari. El 2022 durant el Jubileu de Platí d'Isabel II se'ls va veure junts amb el petit a la falda del sobirà.
Aquests gestos han consolidat la imatge d'un avi entregat i afectuós, allunyada de la visió distant que de vegades s'associa a la reialesa. No debades, el rei ha trobat en la relació amb els seus nets una nova manera de viure el seu rol personal i familiar. Fins i tot els seus noms semblen unir-los, ja que Carles va ser batejat com a Carles Felip Artur Jordi, mentre que el nen porta per nom complet Louis Artur Carles.
Louis, el fill de Kate Middleton, es guanya un lloc a Buckingham Palace
El vincle de Carles amb els més petits no ha passat desapercebut tampoc per a la reina Camila. En una entrevista el 2015, va descriure com el seu marit s'agenollava per jugar amb els nets, imitava veus llegint Harry Potter i passava hores divertint-se amb ells. Segons va dir aleshores, els nens “l'adoraven absolutament” i el veien com algú capaç de fer màgics els moments més quotidians.
Tanmateix, no tot resulta tan senzill en la vida del monarca. La distància amb els seus nets Archie i Lilibet, fills de Harry i Meghan que resideixen a Califòrnia, contrasta amb la proximitat que té amb Louis. Aquesta diferència ha reforçat encara més la importància de la seva relació amb el benjamí de Guillem i Kate.
L'admissió per part de Buckingham Palace ha servit per posar nom a què el públic ja havia percebut. Louis és, als set anys, una peça clau en la vida familiar del sobirà. I en cada aparició conjunta, avi i net confirmen que la seva relació és una de les més entranyables en la monarquia britànica.