Felicidad en Kensington Palace gracias al notición del príncipe Louis, de solo 7 años

El príncipe Louis protagoniza una nueva e inesperada noticia que, sin duda, ha llenado de felicidad el palacio de Kensington. Y es que, con apenas siete años de edad, el pequeño ha logrado un importante hito dentro de la institución.

Aunque todavía no participan de forma constante en la vida pública de la realeza británica, cada vez que aparecen en escena, los príncipes George, Charlotte y Louis acaparan todas las miradas.

| Europa Press

A consecuencia de su corta edad, los hijos de los príncipes de Gales tan solo participan en actos puntuales, como el tradicional Trooping the Colour por el cumpleaños del rey. Sin embargo, en los últimos meses, las estadísticas han revelado que uno de ellos ha registrado un notable incremento de popularidad.

Un nuevo estudio revela que el príncipe Louis, de apenas siete años, se ha convertido en el miembro más querido de su familia. Una noticia que, sin duda, ha sido muy bien recibida dentro del palacio de Kensington.

Según apunta un análisis reciente de tendencias de búsqueda, el nombre del príncipe Louis ha experimentado un aumento del 900% en Google tras su aparición en el Trooping the Colour. Este incremento supera con creces el interés generado por su hermano George, futuro rey de Inglaterra.

| Europa Press

Como era de esperar, esta noticia ha provocado una oleada de alegría dentro del palacio de Kensington, donde la familia real celebra el cariño que Louis despierta entre el público.

No hay duda de que sus espontáneas y juguetonas apariciones en actos oficiales han logrado conquistar a los ciudadanos, mucho más allá de lo esperado para un niño de su edad.

| Europa Press

El príncipe George, en cambio, obtuvo un aumento del 133%, mientras que su hermana Charlotte alcanzó un incremento del 200%. Unas cifras que, aunque importantes, palidecen ante el fenómeno del pequeño Louis.

Sin duda, este favorecedor escenario ha contribuido a fortalecer la imagen pública de la familia de los príncipes de Gales. Tanto es así que la risueña personalidad del pequeño ha aportado un toque de frescura y espontaneidad que conecta especialmente con las generaciones más jóvenes.

En un entorno mediático en el que la monarquía británica enfrenta desafíos en audiencias y percepción pública, el favoritismo repentino por Louis puede ser considerado un soplo de aire fresco. Es más, su impacto en redes demuestra que, a pesar de no ser heredero directo, está dejando una huella muy significativa en la opinión pública.