Carole Redgrave, mainadera del príncep Louis, revoluciona Kensington Palace: 'És...'

S'ha produït un gran rebombori dins del palau de Kensington després que Carole Redgrave, mainadera del príncep Louis, hagi trencat el seu silenci per fer una nova i inesperada confessió. I és que aquesta professional no ha tingut cap inconvenient a desvelar com és el fill petit dels prínceps de Gal·les.
Al llarg de la història, sempre hi ha hagut un gran hermetisme al voltant de tots els membres de la Família Reial britànica. Tanmateix, en els darrers temps, s'han produït una sèrie de filtracions a la premsa que han deixat més d'un sense paraules.
Ara li ha tocat el torn a Carole Redgrave, exmainadera dels prínceps George, Louis i Charlotte. Després de deixar de formar part de l'equip d'empleats dels prínceps de Gal·les, no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora de compartir la seva experiència amb The Sun.
Entre altres coses, ha desvelat les rutines que segueixen els petits a l'hora d'anar a dormir. A més, no ha tingut cap inconvenient a fer una revelació important sobre el príncep Louis: “És un nen molt educat i juganer”.
La mainadera Carole Redgrave fa una confessió sobre el príncep Louis
Carole Redgrave ha explicat que tenia la missió d'organitzar la vida domèstica dels nens. Des dels moments de joc fins a l'hora dels banys passaven per la seva supervisió. A més, també era l'encarregada de seleccionar els contes que llegirien abans d'anar a dormir.
“Els coneixes en aquelles hores tranquil·les de la nit, és quan estan més relaxats. I és també quan veus com són de reals”, ha assegurat abans de destacar que els tres, però sobretot el príncep Louis, són “educats, juganers i plens de personalitat”.
D'altra banda, Carole Redgrave ha assegurat que “sempre vam mantenir una estructura familiar”. Rutina que seguia un ordre específic: “Un bany tebi, jocs tranquils, contes i després al llit”.
“Va ser dissenyat per ajudar-los a relaxar-se lentament. La rutina era sempre la mateixa, sense importar el que hagués passat durant el dia”, ha afegit la mainadera del príncep Louis. No obstant això, també ha deixat clar que tot això era “innegociable”.
Després d'aquesta confessió, Carole Redgrave s'ha centrat en els productes que utilitzava a l'hora de netejar el príncep Louis i els seus germans. I és que, tal com ha assegurat, els prínceps de Gal·les només volien que els seus fills utilitzessin productes d'higiene tan naturals com fos possible:
“Mai no fèiem servir productes agressius ni res amb fragàncies fortes. Les seves rutines per a la pell eren realment senzilles, molt naturals i sense químics ni complicacions. Només aigua tèbia, un drap suau i sabó vegetal”.
Una altra regla bàsica girava al voltant de l'ús de dispositius electrònics, que quedava totalment prohibit. “No hi havia temps per veure pantalles a la nit perquè es tractava de baixar el ritme”, li ha confirmat Carole Redgrave al citat mitjà britànic.
En canvi, els tres petits es van acostumar a fer servir el seu temps en altres activitats. “A George li agradava construir amb blocs després de banyar-se, mentre que Charlotte preferia llegir i Louis sovint s'arronsava amb un peluix”.
Finalment, Carole Redgrave ha destacat que, “aproximadament una hora abans d'apagar els llums”, tant Louis com els seus dos germans “prenien una tassa de llet tèbia, mai freda”. “I, de vegades, una rodanxa de plàtan o la meitat d'un pastís d'arròs”, ha afegit a continuació.