Iñaki Urdangarin (57 anys) té un gest que destapa el secret del rei Joan Carles

Iñaki Urdangarin torna a encendre totes les alarmes després del seu darrer i revelador gest. Una decisió inesperada amb la qual aquest exjugador d'handbol de 57 anys ha deixat al descobert un dels secrets més ben guardats del rei Joan Carles I.
Fa uns mesos, l'exmarit de la infanta Cristina es va convertir en el centre de totes les mirades, després que s'anunciés la imminent publicació del seu primer llibre. Una obra literària que, segons expertes com Pilar Eyre, veurà la llum a principis de 2026.
Una data molt propera a una altra de les publicacions més esperades de l'any: les memòries del rei Joan Carles, titulades Reconciliació, que sortiran a la venda el 12 de novembre.
Tanmateix, i tot i que aquesta obra literària es pot veure eclipsada per la publicació d'Iñaki Urdangarin, el que realment preocupa a l'emèrit és el contingut que amaga.
I és que, tal com apunten diversos mitjans de comunicació, la decisió de l'exduc de Palma de publicar les seves memòries ha generat una enorme inquietud en el rei Joan Carles. Tant és així que, fins i tot, estaria molt preocupat que alguns dels seus episodis més polèmics puguin veure la llum.
El darrer gest d'Iñaki Urdangarin deixa al descobert un dels secrets més ben guardats del rei Joan Carles
Durant el seu matrimoni amb la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin va mantenir una estreta relació amb el rei Joan Carles. De fet, s'ha arribat a dir, fins i tot, que l'exjugador d'handbol es va convertir en una de les seves persones de confiança.
Aquest estret vincle li va permetre conèixer tots els seus secrets i moviments. Informació que ara té previst desvelar al seu llibre de memòries completament, o de manera parcial.
Amb aquest gest, Iñaki Urdangarin ha deixat una cosa molt clara: coneix bona part dels secrets de Joan Carles. I una prova clara que aquesta informació és veraç ha estat la immediata i sorprenent reacció que ha tingut el rei Joan Carles.
Fonts properes a l'entorn reial assenyalen que la inquietud de l'emèrit i el seu entorn no és casual, ja que sap que el seu gendre ha estat present en molts d'aquests moments decisius.
Iñaki Urdangarin no només va conèixer de primera mà les rutines del monarca, sinó també els episodis més discrets de la seva vida personal i política. Per això, la possibilitat que aquestes confidències acabin impreses els preocupa especialment.
La publicació del llibre es converteix així en un desafiament directe per al mateix emèrit, que treballa en paral·lel en les seves memòries oficials. Segons s'ha confirmat, ambdues obres veuran la llum en dates molt properes, cosa que garanteix un inevitable xoc mediàtic.
Tant és així que molts consideren que la por del rei Joan Carles és que el testimoni d'Iñaki Urdangarin resti credibilitat i protagonisme a la seva versió de la història.