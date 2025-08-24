El príncep George comet una infracció que desconcerta tot Buckingham Palace

La recent visita dels prínceps de Gal·les a Balmoral ha deixat un gest inesperat del príncep George, que ha despertat desconcert a Buckingham Palace. La família va acudir unida al servei dominical a Crathie Kirk, i el que semblava una imatge rutinària es va convertir en motiu de debat per una decisió que trenca amb velles tradicions.
En el trajecte fins a l'església, els Windsor van mostrar una imatge d'unitat i serenitat, però un detall no va passar desapercebut. Kate Middleton somreia des del seient davanter, mentre Guillem conduïa amb gest calmat i els seus tres fills ocupaven la part del darrere. Què va passar exactament en aquell viatge que ha aixecat tant de rebombori dins de la Casa Reial.
El príncep George trenca una norma reial en viatjar al costat del seu pare Guillem
Cada estiu, la Família Reial britànica es reuneix a Escòcia per mantenir vius els costums que Isabel II va instaurar a Balmoral. El rei Carles III i la reina Camila, juntament amb la princesa Anna, van acompanyar els prínceps de Gal·les en aquesta litúrgia tan simbòlica.
L'església de Crathie Kirk, situada a pocs metres del castell, ha estat durant dècades escenari d'aquestes aparicions que transmeten proximitat i tradició. Kate Middleton va oferir una imatge de serenitat i elegància al seient del copilot.
Els tres fills, George, Charlotte i Louis, anaven vestits coordinats, reforçant aquesta estampa d'unitat que tant cuiden els prínceps. Tanmateix, darrere d'aquesta estampa, l'arribada dels prínceps de Gal·les i els seus fills va incloure un detall que remou un dels protocols més antics de la monarquia.
El que va cridar l'atenció a Balmoral va ser la presència del príncep George al mateix cotxe que el seu pare. Segons una norma històrica, l'hereu al tron no hauria de viatjar en el mateix vehicle que el seu primogènit, per evitar riscos en cas d'accident.
Aquest protocol s'ha mantingut durant generacions des que la reina Isabel II el va instaurar amb l'objectiu de protegir la línia de successió. Així ho recorda el diari The Telegraph, que assenyala que "la decisió que viatgin junts correspon sempre al monarca regnant". En aquest cas, el rei Carles III hauria donat permís, però el gest igualment ha sorprès Buckingham Palace.
Tot i que la regla s'ha flexibilitzat en ocasions recents, veure Guillem i George junts en el mateix trajecte ha generat debat sobre el futur d'aquestes mesures. Ha de mantenir la monarquia, costums que semblen pròpies d'una altra època o adaptar-les a un temps més modern i flexible.
Una tradició marcada per la seguretat de la línia successòria
La raó darrere d'aquesta restricció és clara: garantir la continuïtat de la monarquia davant qualsevol eventualitat. En cas d'accident, la Casa Reial busca evitar que dos hereus directes viatgin junts.
La mateixa Isabel II va respectar aquesta norma de manera estricta durant dècades, evitant que Carles i ella compartissin llargs desplaçaments. Amb el temps, la mesura es va relaxar en circumstàncies familiars o en trajectes curts, però sempre ha estat el rei qui pren la decisió final.
Avui, en ple segle XXI, l'aplicació d'aquesta regla es converteix en símbol de la tensió entre tradició i modernitat. Per a molts, el gest reflecteix com Guillem i Kate prefereixen mostrar-se com una família unida, fins i tot a risc de trencar un costum tan arrelat.
El gest del príncep George a Balmoral ha desconcertat Buckingham Palace i ha reobert un debat que transcendeix l'anecdòtic. Entre tradició i modernitat, la monarquia britànica ha de decidir quines normes són essencials per a la seva estabilitat i quines es poden adaptar als nous temps. Al cap i a la fi, cada gest dels seus hereus és un recordatori que el futur del tron està en joc.