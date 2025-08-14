Joaquín Sánchez i Susana Saborido confirmen el rumor sobre la relació: ‘Ens agrada…’

Joaquín Sánchez i Susana Saborido han confirmat el rumor que circulava des de fa temps sobre la seva relació. La parella, que fa més de vint anys que comparteix la seva vida, assegura que la clau per passar tantes hores junts és senzilla. “Ens agrada treballar junts perquè ens coneixem a la perfecció”, expliquen amb naturalitat.
Tots dos participen a Emparejados, un format en què la complicitat és fonamental per connectar amb l’audiència. Joaquín destaca que es cobreixen mútuament en tot moment, fins i tot anticipant com reaccionarà l’altre. Aquesta coordinació, fruit dels anys compartits, els permet desenvolupar-se amb desimboltura i transmetre frescor en pantalla.
Tot i que tots dos reconeixen que tenen un caràcter ferm, l’exfutbolista bromeja dient que la Susana és més tossuda que ell. Tanmateix, lluny de ser un problema, creuen que aquesta determinació és una de les seves fortaleses. Gràcies a això, aconsegueixen mantenir l’equilibri i resoldre qualsevol diferència abans que es converteixi en un conflicte.
L’experiència acumulada en la seva vida personal es reflecteix en la manera com afronten la feina. La Susana afirma que no necessiten moltes paraules per entendre’s, cosa que facilita el ritme del programa. Aquesta connexió els permet improvisar, reaccionar ràpidament i oferir moments autèntics que el públic valora.
La clau per entendre en Joaquín i la Susana
Per a Joaquín, la confiança que es tenen és el veritable pilar de la seva relació i del seu èxit a televisió. Sap que la Susana sempre hi serà per donar-li suport i que les seves decisions en pantalla estaran alineades. Aquesta seguretat, diu, els dona llibertat per gaudir sense preocupar-se per errors o malentesos.
El públic percep aquesta naturalitat i l’acull com a part de l’encant de la parella. La seva manera d’interactuar, amb gestos còmplices i humor compartit, aporta proximitat al programa. La combinació d’afecte, respecte i experiència és, segons ells, la fórmula que els manté units dins i fora del plató.
En un sector en què les tensions poden sorgir fàcilment, en Joaquín i la Susana han trobat una manera d’evitar friccions. Saben quan cedir, quan insistir i quan deixar que l’altre lideri la situació. Aquest equilibri els permet gaudir de la feina en comú com una prolongació de la seva vida en parella.
La parella reconeix que, tot i que han viscut moments intensos, sempre han prioritzat el diàleg i la comprensió. Consideren que la clau és riure junts fins i tot enmig de la pressió televisiva. Per a ells, compartir professió no és un repte, sinó una oportunitat per continuar creixent com a equip i com a parella.