Gir de 180º en l'estat de Jaime Anglada, l'amic del rei Felip: ‘Li estan…’

L'estat de salut de Jaime Anglada ha fet un gir inesperat que ha tornat a generar preocupació entre els seus pròxims, especialment el rei Felip. Després d'uns dies en què semblava mostrar millora, l'evolució del cantant mallorquí ha canviat radicalment. La notícia ha commocionat aquells que segueixen amb atenció la seva recuperació després del greu accident que va patir la setmana passada.
Jaime Anglada, de 52 anys, continua molt greu després de ser envestit per un cotxe que es va fugar a Palma. Julián Aguirre, amic proper d'Anglada, ha donat la notícia a Y ahora Sonsoles. “L'estan despertant a poc a poc, fent-li preguntes molt òbvies… Però de vegades no contesta de la manera encertada”, ha explicat.
L'accident va tenir lloc la matinada de divendres 8 d'agost, quan Jaime circulava amb la seva Vespa pel carrer Joan Miró de Mallorca. Va ser envestit per un cotxe que va fugir sense aturar-se, deixant-lo greument ferit a terra. Tot i que duia casc, les lesions al cap van ser molt greus, a més de múltiples fractures a les costelles, el maluc i els canells, per la qual cosa va ser traslladat d'urgència a l'hospital Son Espases.
El rei Felip segueix de prop l'evolució de Jaime Anglada
El procés de recuperació s'ha mostrat molt lent i complicat després de tres operacions en menys d'una setmana. Tot i que en un primer moment el seu estat es va qualificar d'extrema gravetat, l'evolució semblava millorar. Tanmateix, l'últim comunicat mèdic i les declaracions dels seus amics confirmen que la situació ha fet un tomb i continua sent crítica.
Les autoritats continuen investigant l'accident, buscant aclarir els detalls del que va passar. La policia local va detenir hores després el jove conductor, d'uns 20 anys, al seu domicili. Està acusat de lesions per imprudència greu, abandonament del lloc de l'accident i, possiblement, conducció sota els efectes de l'alcohol, després de presentar símptomes evidents en el moment de la seva detenció.
La relació de Jaime Anglada amb la Família Reial afegeix una dimensió especial a aquest succés. Amic íntim de Felip i Letícia, havia participat a la Copa del Rei de Vela MAPFRE i en una recepció al Palau de Marivent, mantenint sempre una relació bastant propera. La Reina també manté un vincle cordial amb Pilar Aguiló, esposa del cantant, reforçant l'entorn de suport al voltant de l'artista.
Els reis han rebut la notícia durant els seus dies de descans a Grècia i, des de llavors, segueixen molt de prop l'evolució del cantant. Tot i que no està previst que Felip VI viatge a Palma per ara, tant ell com Letícia estan en contacte permanent amb la família de Jaime Anglada. L'evolució mèdica en les pròximes hores serà clau i podria marcar un punt d'inflexió en aquest delicat procés.