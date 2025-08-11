Archie, fill del príncep Harry, en el punt de mira: destapen una informació valuosa

Fa unes setmanes van saltar totes les alarmes perquè Netflix no va voler renovar l'acord milionari que tenia amb el príncep Harry i Meghan. Semblava el principi de la fi del somni americà dels Sussex perquè la plataforma ha estat una de les seves principals fonts d'ingressos. Tot i això, ara tot ha fet un gir de 180º i s'ha confirmat una notícia que ha sorprès tothom: Harry i la seva dona signaran un nou acord.
La parella ha mantingut la vida que ha construït a Califòrnia i el seu contracte ha estat a punt d'expirar. Acabarà al setembre però ja n'han signat un altre de diferent, que inclou nous projectes. Es tracta d'un acord multianual i té clàusula d'opció preferent per a pel·lícules i projectes televisius.
Inclou la segona temporada de Con amor, Meghan, la docu-sèrie de lifestyle de la duquessa. També hi haurà un especial de Nadal i un documental: Masaka Kids, A Rhythm Within, que parla de nens orfes a Uganda i s'estrenarà aviat, a finals d'any.
El príncep Harry ha confirmat que el seu contracte amb Netflix durarà molt més temps
La diferència amb el contracte anterior, de 100 milions d'euros, ha estat clara. Netflix ha canviat la seva estratègia comercial, abans comprava els drets d'Archewell. Ara avalua els projectes abans que vagin a altres plataformes.
Meghan Markle ho ha confirmat en un comunicat. “Estem orgullosos de prorrogar la nostra col·laboració amb Netflix i ampliar la nostra feina junts per incloure la marca As Ever”, ha dit. També ha destacat el compromís del seu equip: “El meu marit i jo ens hem sentit inspirats pels nostres socis”, ha afegit.
Bela Bajaria, cap de contingut de la plataforma, ha donat suport a les seves paraules i ha recordat que Harry & Meghan ha estat una de les sèries documentals més vistes. També ha celebrat l'èxit de Con amor, Meghan. Els productes de la línia As Ever s'han exhaurit en temps rècord.
Tothom espera tornar a veure l'Archie en nous projectes del príncep Harry
La col·laboració amb Netflix ha estat sota el focus. Des que el 2023 van trencar amb Spotify, totes les mirades s'han fixat en la plataforma. Netflix sempre ha negat la ruptura.
El debut el 2022 amb Harry & Meghan ha marcat un abans i un després. Han produït Líders de nuestro tiempo, Corazón de Invictus, Polo i Con amor, Meghan.
En els seus documentals, els seus fills no han aparegut perquè han volgut preservar la seva infància però sí que han mostrat imatges de l'aniversari de l'Archie. Ara, amb el nou acord, podrien ensenyar-ne més i ara tothom espera veure l'Archie de nou en futurs projectes dels seus pares. El príncep Harry ha volgut destapar aquesta valuosa informació que ara posa el seu petit en el punt de mira.