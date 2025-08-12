El príncep Harry fa un comunicat des de Montecito (Califòrnia) que ningú no esperava

El príncep Harry ha sorprès amb unes declaracions des de la seva residència a Montecito, Califòrnia, que trenquen amb el silenci mediàtic de les últimes setmanes. No és habitual que el fill menor del rei Carles recorri a un comunicat oficial, però en aquesta ocasió el missatge té a veure amb la vida professional. El que s'ha anunciat afecta directament un dels seus projectes més seguits a escala internacional.
En un comunicat que ha captat l'atenció de la premsa britànica i estatunidenca, Harry ha confirmat juntament amb Meghan Markle la continuïtat de la seva col·laboració amb Netflix. El comunicat arriba després de mesos de rumors sobre la possible ruptura de l'acord que mantenen amb la plataforma. Aquesta renovació no només dissipa qualsevol dubte, sinó que reforça la seva presència a la indústria de l'entreteniment, on han apostat per projectes amb un marcat component personal.
El text, difós per la parella a través de la productora Archewell Productions, ha detallat que continuaran creant contingut per a la plataforma sota la marca As Ever. Segons han assenyalat, l'objectiu és ampliar la seva feina a diferents gèneres, mantenint el seu segell personal i la seva visió global. “Ens sentim inspirats pels nostres socis per crear contingut compromès de tots els gèneres que ressoni de manera global”, ha expressat Meghan.
El comunicat que ningú esperava en aquest moment
El comunicat no és menor, ja que l'aliança amb Netflix ha estat una de les principals fonts d'ingressos dels ducs de Sussex des que van abandonar les seves funcions reials. Encara que no s'ha fet públic l'import del nou acord, la premsa apunta que la xifra podria tornar a rondar els 100 milions de dòlars, com el 2022. Aquesta quantitat, unida a la seva capacitat de generar atenció mediàtica, assegura que continuaran ocupant titulars.
D'entre els projectes confirmats destaca la continuació de la sèrie With Love, Meghan, que comptarà amb una segona temporada i un especial de Nadal. Aquest format, centrat en l'estil de vida, ha estat un dels més comentats des de la seva estrena i ha despertat tant elogis com crítiques. Així i tot, la plataforma ha apostat per mantenir-lo al seu catàleg, convençuda del seu potencial per atraure subscriptors.
Fonts properes a la negociació, citades per Hello, han explicat que aquest contracte inclou un acord diferent. Això significa que Netflix tindrà prioritat per adquirir qualsevol proposta que desenvolupin Harry i Meghan, encara que la parella podrà oferir les seves idees a altres productores si la plataforma no mostra interès. Un detall que els atorga més llibertat creativa i marge de maniobra.
L'estratègia mediàtica del príncep Harry i Meghan Markle segueix intacta
La col·laboració entre ambdues parts va començar amb la docu-sèrie Harry & Meghan, que en la seva estrena va batre rècords d'audiència arreu del món. Aquell treball va oferir una mirada íntima a la seva vida als Estats Units, incloent-hi la seva sortida de la família reial i les tensions amb la corona. Després, van exercir com a productors executius de Live To Lead, centrada en líders i activistes socials.
Amb aquest nou acord, Harry i Meghan demostren que la seva estratègia de projectar la seva imatge a través de grans plataformes segueix ferma. Des de Montecito han deixat clar que volen mantenir la seva veu en el panorama internacional. I que continuaran apostant per continguts que, a més d'entretenir, transmetin la seva particular visió del món.