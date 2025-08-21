Jordi Sánchez confessa alguna cosa sobre Nathalie Seseña i revoluciona 'La que se avecina'

Són, sens dubte, una de les parelles més icòniques i duradores de la televisió espanyola. Durant anys, hem estat testimonis de les surrealistes i divertidíssimes trames d'Antonio Recio i Berta Escobar.
La química entre Jordi Sánchez i Nathalie Seseña a 'La que se avecina' sembla tan natural que costa imaginar un inici que no fos perfecte. Tanmateix, una recent confessió de l'actor català ha tret a la llum una veritat sorprenent sobre els seus inicis. La realitat de la seva primera trobada dista molt de la complicitat que avui desprenen a la pantalla.
La revelació va tenir lloc durant una entrevista per a Mediaset, on els actors compartien anècdotes del rodatge. Amb la naturalitat que el caracteritza, Jordi Sánchez va deixar anar la bomba que ningú no esperava escoltar.
"Ella no em suportava", va afirmar entre rialles, referint-se a la seva companya Nathalie Seseña durant la prova de selecció. Aquesta frase va destapar una història de nervis i primeres impressions equivocades que podria haver canviat el destí de l'exitosa ficció dels germans Caballero. Lluny de desmentir-ho, l'actriu va confirmar la versió del seu company, afegint detalls a un càsting que per a ella va ser "duríssim".
Un càsting de malson: "Aquest home estava superseriós"
Nathalie Seseña no guarda un record idíl·lic d'aquella prova que definiria la seva carrera. L'actriu va relatar que va arribar a l'audició molt nerviosa, un estat que no va millorar en trobar-se amb l'ambient. Va descriure la sala com un lloc estrany, amb "una paret que semblava el llit".
Però el que més la va descol·locar va ser l'actitud de qui li havia de donar la rèplica. "Aquest home estava superseriós", va confessar, assenyalant un divertit Jordi Sánchez. L'aparent fredor de l'actor la va intimidar profundament, fins al punt de fer-la dubtar de les seves pròpies capacitats per al paper.
Per afegir més tensió al moment, l'única interacció que van tenir va ser purament professional i tallant. Jordi Sánchez, sense més preàmbuls, es va limitar a preguntar-li si es sabia bé el text. El que Nathalie no sabia és que aquella serietat no era personal.
L'actor es va justificar explicant que ell ja havia repetit la mateixa escena quatre vegades amb actrius diferents. "Per a tu era la quarta, però per a mi eres la primera", li va recordar Seseña amb humor. Aquell desencís, sumat a una mala ratxa personal, va fer que l'actriu sortís convençuda que no aconseguiria el paper. De fet, el seu desànim va ser tal que va apagar el telèfon mòbil per no rebre la trucada esperada de rebuig.
De la tensió a una amistat a prova de tot
Afortunadament, el telèfon de Nathalie va tornar a sonar i el paper de Berta Escobar va ser seu. Aquell càsting tens es va convertir en l'inesperat punt de partida d'una de les relacions professionals i personals més sòlides del panorama televisiu.
Amb el temps, la fredor inicial va donar pas a una complicitat inquebrantable que ha traspassat la pantalla. Els anys de rodatge, les llargues jornades i les innombrables escenes compartides van forjar una amistat que tots dos valoren enormement.
Aquesta connexió va quedar palesa en els moments més difícils, com quan Jordi Sánchez va estar ingressat a l'UCI per COVID-19. Nathalie va ser un suport constant, compartint missatges d'ànim i celebrant la seva recuperació amb una emotiva retrobada que tots dos van publicar a les seves xarxes. Aquella anècdota del càsting s'ha transformat en un record divertit que demostra com les primeres impressions poden ser enganyoses.
Tots dos seran a la setzena temporada de la sèrie, que ja s'està rodant. Es desconeix quines seran les seves trames però tot indica que els 8 capítols s'estrenaran a finals d'any. Com sempre, primer a Amazon Prime.