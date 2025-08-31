El conflicte al qual s’enfronten Kate Middleton i la filla Charlotte a Forest Lodge

Des que van anunciar la seva decisió de mudar-se a Forest Lodge, els problemes no han deixat d'augmentar per als prínceps de Gal·les. Tant és així que, ara, Kate Middleton i la seva filla Charlotte s'enfronten a un nou conflicte.
Tot semblava un somni fet realitat quan els futurs reis van anunciar que a finals d'any abandonaran Adelaide Cottage, la seva casa des de 2022, per instal·lar-se al seu nou habitatge. Habitatge que està situat en un entorn més tranquil i envoltat de natura.
Tot apunta que Forest Lodge serà la residència estable del príncep Guillem, Kate Middleton i els seus fills, fins i tot quan ell ocupi el tron britànic. De fet, avui dia, el nou habitatge de la princesa Charlotte i els seus dos germans s'està reformant a la seva mida amb el pressupost privat dels seus pares.
Tanmateix, els Gal·les s'han trobat amb un escenari gens afavoridor:el rebuig i la preocupació dels qui seran els seus nous veïns. Persones que no s'ho han pensat dues vegades a l'hora de deixar al descobert el seu desacord davant la decisió que han pres els futurs reis britànics.
Kate Middleton i la seva filla Charlotte s'enfronten a un nou conflicte abans de mudar-se a Forest Lodge
En un primer moment, van arribar les queixes per les molèsties ocasionades per les obres a la finca. Ara la preocupació dels veïns de la zona és que l'arribada de la princesa Charlotte i la seva família porti una invasió de visitants i curiosos.
El pla del príncep Guillem i Kate Middleton és instal·lar-se a Forest Lodge abans d'acabar l'any. Tanmateix, les famílies del voltant sostenen que l'habitatge ofereix menys intimitat que la seva residència actual. Per això, creuen que la mudança portarà soroll, periodistes, fotògrafs i un continu tràfec de turistes.
Com era d'esperar, els mitjans de comunicació britànics no han trigat a acudir al lloc per parlar amb els residents i conèixer de primera mà com és la vida allà. Però als veïns no els preocupa el que ja coneixen, sinó el que està per arribar.
Els habitants del Parc Residencial Cranbourne Hall seran qui conviuran més de prop amb la parella reial i els seus fills George, Charlotte i Louis. Ells han explicat al Daily Mail que Forest Lodge no ofereix tanta privacitat com Adelaide Cottage, el seu habitatge actual.
De fet, és precisament aquesta diferència la que està alimentant la por dels veïns a perdre la tranquil·litat. Jean Reeve, de 87 anys, ha compartit el seu punt de vista amb el diari:
"Els dono la benvinguda. Però espero que els turistes els permetin viure-hi tranquil·lament com a família. És un lloc menys privat que la seva antiga casa, així que no m'agradaria que la gent passés i digués: «Ah, aquí és on viuen»"
El mateix mitjà ha publicat les darreres setmanes informació sobre les obres que s'estan fent a la finca i als seus voltants. Entre altres coses, s'ha dut a terme la instal·lació de noves mesures de seguretat, com ara una tanca metàl·lica al voltant de la façana de la casa.
A més, segons va revelar People, per protegir la seva privacitat, els pares de la princesa Charlotte no volen que els seus escortes resideixin amb ells a la finca. Així mateix, el personal més proper tampoc s'hi instal·larà.
De fet, segons ha transcendit, la mainadera espanyola María Turrión Borrallo i els treballadors de la neteja "probablement s'allotjaran en propietats més petites properes".