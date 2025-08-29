Logo xcatalunya.cat
Pablo Urdangarin, Johanna Zott i Iñaki Urdangarin en primer pla amb un emoji de cara trista sobre ells i seients taronges de fons
La decisió de Pablo Urdangarin i la seva xicota afegeix tensió a la relació amb Iñaki Urdangarin | Europa Press, xcatalunya.cat
Gent

Pablo Urdangarin (24 anys) i la seva xicota li donen un bon disgust a Iñaki Urdangarin

La postura de Pablo Urdangarin i la seva parella, Johanna Zott, complica la dinàmica familiar d'Iñaki Urdangarin

Imatge de la redactora Alba Fabián
per Alba Fabián

El nom de Pablo Urdangarin ha tornat a ocupar titulars aquest estiu, i no pas pels seus èxits esportius. Als 24 anys, el fill de la infanta Cristina ha pres una decisió familiar que ha impactat directament en el seu pare, Iñaki Urdangarin. Juntament amb la seva parella, el jove ha traçat una línia clara que suposa un veritable disgust per a l'exduc de Palma.

Les darreres setmanes s'ha comentat que Iñaki volia consolidar la seva vida amb Ainhoa Armentia i comptar amb el vistiplau dels seus fills. Tanmateix, la realitat és molt diferent i més complicada del que ell hauria desitjat. Tant Pablo com la seva parella han rebutjat participar en trobades familiars amb la parella de l'exjugador d'handbol.

Pablo Urdangarin i Johanna Zott caminen de la mà en un aparcament, el noi porta una camisa blanca i motxilla, la noia porta una samarreta esportiva i texans.
En Pablo i la seva parella es mantenen ferms en la seva postura familiar | Europa Press

El disgust ha arribat quan tots dos han expressat que no volen tenir cap mena de vincle amb Ainhoa Armentia. El motiu no és un caprici, sinó una manera de protegir la infanta Cristina i evitar més tensions dins la família. Encara que han passat diversos anys des de la separació, les ferides continuen obertes i els fills s'han posicionat de manera ferma contra la nova parella d'Iñaki Urdangarin.

Pablo Urdangarin lidera el rebuig familiar cap a la parella d'Iñaki Urdangarin

Aquesta postura no és nova, però ara s'ha fet més evident, ja que els fills han deixat clar que les vacances i trobades familiars seran sempre sense Ainhoa. La incomoditat que senten cap a ella ha forçat Iñaki a dividir el seu temps en dues agendes separades. Així, els seus plans amb els fills mai coincideixen amb els que organitza amb Armentia.

La Infanta Cristina i Iñaki Urdangarín, en una imatge d'arxiu, caminant junts a l'aire lliure amb una persona gran al fons en un entorn urbà.
Iñaki i Ainhoa mantenen agendes separades a causa de la incomoditat dels seus fills | Europa Press

El rerefons d'aquest rebuig s'entén millor recordant com es va produir la separació dels seus pares. La infanta Cristina va mantenir la discreció durant anys i, segons alguns, esperava que Iñaki intentés una reconciliació. Quan va sortir a la llum la relació amb Armentia, la situació es va tornar insostenible, deixant els fills amb un cop difícil d'assumir que encara pesa en el seu comportament.

La nova vida d'Iñaki Urdangarin xoca amb la lleialtat de Pablo Urdangarin a la seva mare

Mentrestant, Iñaki ha intentat mantenir una vida estable al costat de la seva nova parella. Des que es van conèixer a Vitòria, la seva relació s'ha anat consolidant, tot i que sempre sota l'ombra del rebuig dels seus fills. Ell desitja que hi hagi una convivència fluida i una certa harmonia, però la realitat mostra que el procés serà més lent del que esperava.

Un grup de persones somriu mentre la infanta Cristina abraça Pablo Urdangarin després del partit d'handbol del Granollers i el Torrelavega
La postura de Pablo reflecteix una lleialtat inqüestionable envers la infanta Cristina | Europa Press

El disgust no és només per la negativa puntual de Pablo Urdangarin i la seva parella, sinó per la constatació que el temps no ha suavitzat les postures. L'exduc de Palma vol refer la seva vida amb Ainhoa, però els seus fills continuen defensant la lleialtat cap a la seva mare com una prioritat. Per ara, les posicions semblen fermes i tot indica que Iñaki haurà de continuar gestionant una doble vida familiar durant força temps.

