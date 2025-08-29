Pablo Urdangarin (24 anys) i la seva xicota li donen un bon disgust a Iñaki Urdangarin

El nom de Pablo Urdangarin ha tornat a ocupar titulars aquest estiu, i no pas pels seus èxits esportius. Als 24 anys, el fill de la infanta Cristina ha pres una decisió familiar que ha impactat directament en el seu pare, Iñaki Urdangarin. Juntament amb la seva parella, el jove ha traçat una línia clara que suposa un veritable disgust per a l'exduc de Palma.
Les darreres setmanes s'ha comentat que Iñaki volia consolidar la seva vida amb Ainhoa Armentia i comptar amb el vistiplau dels seus fills. Tanmateix, la realitat és molt diferent i més complicada del que ell hauria desitjat. Tant Pablo com la seva parella han rebutjat participar en trobades familiars amb la parella de l'exjugador d'handbol.
El disgust ha arribat quan tots dos han expressat que no volen tenir cap mena de vincle amb Ainhoa Armentia. El motiu no és un caprici, sinó una manera de protegir la infanta Cristina i evitar més tensions dins la família. Encara que han passat diversos anys des de la separació, les ferides continuen obertes i els fills s'han posicionat de manera ferma contra la nova parella d'Iñaki Urdangarin.
Pablo Urdangarin lidera el rebuig familiar cap a la parella d'Iñaki Urdangarin
Aquesta postura no és nova, però ara s'ha fet més evident, ja que els fills han deixat clar que les vacances i trobades familiars seran sempre sense Ainhoa. La incomoditat que senten cap a ella ha forçat Iñaki a dividir el seu temps en dues agendes separades. Així, els seus plans amb els fills mai coincideixen amb els que organitza amb Armentia.
El rerefons d'aquest rebuig s'entén millor recordant com es va produir la separació dels seus pares. La infanta Cristina va mantenir la discreció durant anys i, segons alguns, esperava que Iñaki intentés una reconciliació. Quan va sortir a la llum la relació amb Armentia, la situació es va tornar insostenible, deixant els fills amb un cop difícil d'assumir que encara pesa en el seu comportament.
La nova vida d'Iñaki Urdangarin xoca amb la lleialtat de Pablo Urdangarin a la seva mare
Mentrestant, Iñaki ha intentat mantenir una vida estable al costat de la seva nova parella. Des que es van conèixer a Vitòria, la seva relació s'ha anat consolidant, tot i que sempre sota l'ombra del rebuig dels seus fills. Ell desitja que hi hagi una convivència fluida i una certa harmonia, però la realitat mostra que el procés serà més lent del que esperava.
El disgust no és només per la negativa puntual de Pablo Urdangarin i la seva parella, sinó per la constatació que el temps no ha suavitzat les postures. L'exduc de Palma vol refer la seva vida amb Ainhoa, però els seus fills continuen defensant la lleialtat cap a la seva mare com una prioritat. Per ara, les posicions semblen fermes i tot indica que Iñaki haurà de continuar gestionant una doble vida familiar durant força temps.