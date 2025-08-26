La investigació sobre la princesa Charlotte que Kensington es nega a acceptar

La princesa Charlotte torna a situar-se en el focus internacional després d'una investigació recent que ha despertat debats al Regne Unit. Els resultats han sorprès tant com la postura que Kensington Palace ha adoptat al respecte.
Amb només deu anys, la filla del príncep Guillem i Kate Middleton s'ha convertit en un referent mediàtic. Però, què té aquesta petita que provoca tant d'interès i al mateix temps tant silenci per part de la seva pròpia família?
Kensington Palace es nega a contribuir a la investigació sobre la princesa Charlotte
Charlotte de Cambridge va celebrar el seu desè aniversari el passat 2 de maig, consolidant una presència cada cop més visible en actes públics. Va acompanyar el seu pare a l'Eurocopa Femenina a Suïssa, on va compartir gestos còmplices amb la princesa Leonor i la infanta Sofia.
La seva espontaneïtat, unida al carisma que molts ja comparen amb el de la seva mare, Kate Middleton, ha provocat que cadascuna de les seves aparicions s'analitzi al detall. Aquesta creixent atenció ha derivat en investigacions que intenten desxifrar què hi ha darrere de la imatge impecable de la petita. I precisament aquí neix el nou motiu de controvèrsia.
El tema que Kensington Palace es nega a acceptar és una investigació publicada per diversos mitjans britànics que analitza les joies de la princesa Charlotte. Basant-se en les seves aparicions públiques, s'ha estimat que la nena acumula un joier valorat en més de 100.000 euros, una xifra sorprenent per a algú de només deu anys.
La publicació assenyala que s'han revisat les seves aparicions, i en totes s'han identificat peces de gran valor que formen part de la seva col·lecció. Tanmateix, Kensington Palace s'ha negat a participar en l'estudi i ha rebutjat donar qualsevol mena d'informació oficial. Segons fonts properes, aquesta decisió respon a una ordre directa de Kate Middleton, que desitja protegir la intimitat de la seva filla i evitar que se la jutgi per aspectes materials.
Les peces més exclusives que ha lluït la princesa Charlotte
Entre les joies més cridaneres hi figura el tocador que va lluir durant la coronació del rei Carles III. Es tracta d'una peça dissenyada per Jess Collett en col·laboració amb Alexander McQueen, elaborada en plata i cristalls amb brodat tridimensional de fulles. El seu valor supera els 92.000 euros i Charlotte el va portar a joc amb la seva mare, reforçant el vincle estilístic entre totes dues.
Una altra de les peces de gran simbolisme és el fermall de diamants en forma de ferradura que va lluir a la desfilada de Trooping the Colour. Va ser un regal de la seva besàvia, la reina Isabel II, que al seu torn el va rebre de la reina mare i que originalment va pertànyer a la reina Maria. El seu valor ronda els 11.700 euros i representa la continuïtat d'una tradició familiar.
Completen el joier peces de menor valor però igualment significatives. Una polsera de perles d'uns 2.300 euros o collars més accessibles mostren que Charlotte combina l'exclusivitat amb detalls més senzills. També va cridar l'atenció la polsera de Pandora que va portar a Wimbledon, valorada en 260 euros.
L'estil heretat de Kate Middleton i l'ombra de Lady Di
La investigació no es limita a xifres, també ressalta com Charlotte segueix els passos de la seva mare en qüestions de moda. Kate Middleton sempre ha estat considerada durant anys una icona d'estil a nivell mundial, i ara sembla que la seva filla petita comença a construir el seu propi camí.
Els experts destaquen que aquest protagonisme és inusual a una edat tan primerenca. Alguns fins i tot la comparen amb la seva àvia, la princesa Diana, per la manera en què aconsegueix atreure l'atenció sense necessitat d'artificis. Aquesta herència de carisma, unida al valor de les joies, alimenta encara més l'interès de la premsa internacional.
No hi ha dubte que la investigació sobre la princesa Charlotte i el seu joier valorat en més de 100.000 euros ha desfermat un debat inesperat. Kensington Palace ha decidit guardar silenci, prioritzant la vida privada de la petita davant la curiositat mediàtica. Limitarà Charlotte les seves joies aviat o seguirà mostrant-les amb orgull?