Marc Ribas i Llucià Ferrer donen una doble alegria a TV3

TV3 va signar una nit rodona en què l'entreteniment local va tornar a marcar la pauta. La cadena va articular el seu flux amb un accés potent, informatius dominants i un prime time reconeixible. Marc Ribas i Llucià Ferrer van encadenar resultats que van reforçar l'estratègia de continuïtat. L'efecte arrossegament del ‘TN Vespre’ va tornar a impulsar la franja posterior, consolidant la proposta d'estiu.
Marc Ribas torna a guanyar el prime time
‘Joc de cartes’ es va imposar amb un episodi centrat en terrasses del Maresme i va mantenir el to de lideratge. L'entrega va reunir 334.000 espectadors i un 24,1% de quota a Catalunya, signant una de les millors dades del tram. El ‘TN Vespre’ va ser el més vist del dia amb 493.000 i 34,1%, i el ‘TN Migdia’ va tancar el podi amb 371.000, apuntalant el domini informatiu. La inèrcia va elevar el dia de TV3 fins al 17,3%, gairebé tres punts per sobre de la seva mitjana mensual d'agost.
Llucià Ferrer colla a ‘Pasapalabra’
En l'accés, ‘Atrapa'm si pots’ va sostenir el pols davant de ‘Pasapalabra’ amb un empat tècnic favorable en quota. El concurs de Llucià Ferrer va marcar 169.000 i 17,3%, davant dels 174.000 d'Antena 3, donant suport al trànsit cap als informatius. La franja confirma la utilitat del canvi estiuenc de graella, que va desplaçar el concurs a les 20.00 hores al juliol per afinar el lead-in. L'ajust ha permès optimitzar la transferència cap al ‘TN Vespre’ sense perdre identitat de marca a l'estiu.
Estratègia, rivals i lectura de targets
La combinació accés-informatius-entreteniment va tornar a penalitzar la competència a Catalunya, amb La 1 per davant d'Antena 3 i Telecinco aquell dia. En conjunt, la pública va tancar amb el citat 17,3%, per davant de La 1, Antena 3 i Telecinco, confirmant un diferencial de lideratge en el mercat autonòmic. En comportament per targets, la proposta de 3Cat manté afinitat en perfils familiars i comercial, gràcies a la proximitat temàtica i al to prescriptor. El sector valora la consistència del tàndem i subratlla el valor de l'arrelament territorial davant d'ofertes generalistes nacionals.
‘Joc de cartes’ és un format de Banijay Iberia per a 3Cat, amb un recorregut consolidat a Catalunya i producció històrica sota el segell Magnolia. El programa va guanyar tracció amb la seva versió estiuenca i ha servit d'inspiració per a adaptacions nacionals. ‘Atrapa'm si pots’ és la versió catalana de l’‘Atrápame si puedes’ nascut a ETB; l'edició de TV3 la produeix Mediapro i ha capitalitzat el “Minut Final” com a reclam de fidelitat. Tots dos títols reforcen la marca 3Cat i consoliden el seu ecosistema d'entreteniment de proximitat.
Amb la temporada de tardor a tocar, TV3 arriba amb vent a favor després d'una nit d'alt rendiment. L'accés competitiu, la fortalesa informativa i el prime time de Marc Ribas dibuixen un itinerari estable. Si l'arrossegament es manté, la cadena podrà continuar maximitzant minuts útils i millorar la seva mitjana mensual. La doble alegria de Ribas i Ferrer anticipa un retorn de curs amb ambició i marge per créixer.