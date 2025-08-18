La confesión urgente de la reina Letizia sobre los incendios de España: 'Todos...'

La reina Letizia ha vuelto a convertirse en el centro de todas las miradas, gracias a la última y urgente confesión que ha hecho sobre los devastadores incendios de España. “Gracias a todos”, ha asegurado a través de un comunicado oficial.

A pesar de lo que se dijo en un primer momento, finalmente, el rey Felipe y su familia han decidido interrumpir sus vacaciones privadas para regresar a España. Una decisión que responde a la delicada situación que atraviesan diferentes zonas de nuestro país debido a los incendios forestales.

| Europa Press

Tanto es así que, según han confirmado desde Casa Real, tanto la reina Letizia y el soberano regresaron este fin de semana para atender personalmente esta emergencia nacional.

Y es que no hay duda de que los graves incendios que afectan a varias comunidades autónomas han logrado preocupar profundamente a los soberanos. Asimismo, lo ha manifestado el jefe del Estado durante un encuentro que ha mantenido este domingo, 17 de agosto, con los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias.

| Europa Press

Desde el inicio de la catástrofe, y aunque no se encontraban en España, tanto Felipe como Letizia han permanecido muy atentos a su evolución. De hecho, el monarca se puso en contacto telefónico con los presidentes autonómicos de las regiones más dañadas para expresarles su apoyo.

Por eso, ante la gravedad de la situación, los reyes han decidido regresar a nuestro país para reunirse directamente con los responsables de la UME. Además, no han querido dejar pasar la ocasión para emitir un comunicado pronunciándose al respecto.

La reina Letizia hace una alarmante confesión durante su comunicado sobre los incendios de España

A través de un comunicado oficial de Casa Real, la reina Letizia y don Felipe han querido mostrar su preocupación por las familias afectadas por los devastadores incendios de España. Además, han aprovechado la ocasión para dar las gracias a “todos” los efectivos y voluntarios que están ayudando a apagar las llamas:

“Gracias a todos los efectivos militares, civiles, voluntarios, etc. que estáis luchando contra los incendios forestales.[…]Nuestro reconocimiento y gratitud por el trabajo que estáis realizando para proteger a la población civil y tratar de extinguirlos con la máxima rapidez”.

| Europa Press

Como es habitual en el mes de agosto, el rey Felipe VI, la reina Letizia y sus hijas se encontraban fuera del país disfrutando de sus vacaciones privadas en el extranjero. Sin embargo, nunca dejaron de seguir el avance de los incendios. Finalmente, este fin de semana, decidieron regresar para apoyar en primera persona a los damnificados.

De hecho, los monarcas ya han confirmado que visitarán todas las zonas afectadas una vez los incendios estén bajo control y existan garantías de seguridad. Además, también han explicado que han estado en contacto con el presidente del Gobierno y con los presidentes autonómicos desde el inicio de la crisis.

| Europa Press

Un gesto que, como era de esperar, ha sido muy valorado tanto por la ministra de Defensa como por los efectivos de la UME. Algo que días antes ya habían hecho los presidentes autonómicos a través de sus redes sociales.

Por otra parte, durante su última reunión, el rey Felipe le ha dedicado unas emotivas palabras a todos los que están ayudando a poner fin a esta catástrofe. “Sé que lo estáis dando todo, por encima de las propias capacidades personales”.

“Viendo con impotencia lo que es luchar contra un monstruo que avanza con voracidad tremenda y que no se frena con los medios tradicionales fácilmente. Pero ahí seguís, luchando contra ello y haciendo lo más importante que es proteger a la población civil. No solo salvando vidas, sino también atendiéndoles en el aspecto humano”.

Finalmente, el monarca ha querido darles “ánimo a todas las unidades que la componen”. “Gratitud y orgullo por su labor en la lucha contra los incendios”, ha añadido a continuación.