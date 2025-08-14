El rei Felip pren una decisió important després dels incendis que cremen Espanya

Els incendis que aquests dies han arrasat milers d'hectàrees al sud d'Espanya no han deixat indiferent ningú. La magnitud de les flames, especialment a Andalusia, ha provocat reaccions de tota mena, però una de les destacades ha estat la de Felip VI. El monarca ha pres una decisió després de conèixer-ne la gravetat, una mostra clara de la seva implicació directa en moments de crisi.
El rei ha mostrat la seva preocupació per l'evolució dels focs i ha volgut actuar de manera immediata. En aquest context, s'ha posat en contacte personalment amb el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno. El gest ha estat molt ben rebut pel líder andalús, que ha compartit el contingut de la conversa a les xarxes socials.
Felip VI ha traslladat la seva “solidaritat i suport al Pla Infoca i al 112 Andalusia”, reconeixent la professionalitat de tots els efectius desplegats. La seva intervenció ha estat percebuda com un suport ferm a qui lluita des de fa dies contra un foc incontrolable. Per la seva banda, Moreno ha agraït públicament aquest gest i ha subratllat l'orgull que sent pels treballadors que estan donant el millor de si mateixos en una situació crítica.
Reaccions enfrontades pels incendis
Cal destacar que no han estat els únics a pronunciar-se. Des del Govern central, Pedro Sánchez ha emfasitzat la gravetat de la situació i la necessitat d'extremar la precaució. A més, ha agraït explícitament la dedicació de tots els professionals que intervenen en l'extinció dels focs.
En contrast, el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha generat polèmica pels seus comentaris a les xarxes socials. Des que l'incendi va arribar a Zahara de los Atunes, va utilitzar el seu compte oficial per fer bromes que van ser criticades per molts ciutadans i periodistes. L'actitud del ministre ha estat àmpliament qüestionada, ja que va coincidir amb la fase més activa de l'incendi, quan centenars de persones van haver de ser evacuades de les seves llars.
El rei Felip implicat a les zones afectades pel foc d'Andalusia
Tornant a la figura del rei, la seva trucada no ha estat només un acte simbòlic. Fonts properes a la Zarzuela han assenyalat que Felip ha seguit amb atenció l'avanç dels incendis i ha demanat ser informat regularment. No es descarta que en els pròxims dies es traslladi a alguna de les zones afectades, com ja ha fet en anteriors emergències, per mostrar la seva proximitat als ciutadans.
Mentrestant, els incendis continuen actius en diverses comunitats autònomes, i els treballs per sufocar les flames segueixen sense descans. L'esforç de bombers, brigades forestals i voluntaris continua sent clau per contenir una situació que, tot i que ha millorat lleugerament, encara no està sota control. La solidaritat institucional, com la mostrada per Felip VI, se suma a la lluita contra un estiu que ha tornat a posar a prova tot el país.