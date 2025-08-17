No és Madrid: la ciutat preferida de Carlos Cuevas (29 anys) per viure

Carlos Cuevas va començar la seva carrera a Catalunya. Era molt petit i interpretava en Biel a Ventdelplà. La sèrie es va allargar diversos anys. Posteriorment, la seva carrera no s'ha aturat i la seva actuació a Merlí encara es recorda. El de Molins de Rei, com molts altres, va acabar fent el salt a Madrid gràcies al seu talent.
La capital espanyola es presenta com l'epicentre de les oportunitats, el lloc on les carreres s'enlairen i es consoliden definitivament. Tanmateix, algunes de les figures més rellevants de la seva generació desafien aquesta norma amb convicció.
Aquest és el cas de Carlos Cuevas, un actor que ha conquerit l'audiència sense renunciar als seus orígens. A vint-i-nou anys, l'intèrpret té molt clar on es troba la seva veritable llar.
Un pont aeri i ferroviari cap a l'èxit
Carlos Cuevas ha explicat la seva decisió en diverses ocasions, deixant clar que no es tracta d'un caprici passatger. La seva elecció de residir a Barcelona és una declaració de principis sobre la seva manera d'entendre la vida i la professió.
Lluny de renegar de Madrid, l'actor reconeix els avantatges socials i d'oci que ofereix la capital espanyola. "Més festes i més llocs per deixar-te veure si tu vols jugar a aquest joc", va admetre en una entrevista per a Catalunya Ràdio. Però ell prefereix mantenir-se al marge d'aquest circuit mediàtic, prioritzant la seva tranquil·litat i el seu cercle més proper.
La millora de les connexions de transport ha estat un factor clau perquè l'actor pugui mantenir aquesta filosofia. El que abans era un viatge costós i llarg, ara s'ha convertit en un trajecte molt més accessible.
"Jo vaig a un càsting amb un AVE barat", va assegurar, desmuntant el mite de la necessitat d'estar físicament a Madrid. Per a ell, les oportunitats laborals ja no es concentren exclusivament en un únic punt geogràfic del mapa. A més, ha insistit que una gran quantitat de projectes audiovisuals s'estan desenvolupant actualment a Barcelona.
Barcelona, l'epicentre de la seva vida personal i professional
La carrera de Carlos Cuevas està intrínsecament lligada a la ciutat comtal, un lloc que ha estat testimoni del seu creixement. Produccions tan icòniques com Merlí o la reeixida sèrie de Netflix, Smiley, es van rodar íntegrament als seus carrers.
Aquests projectes no només li van donar fama internacional, sinó que també li van permetre treballar des de casa durant llargs períodes. La seva recent i aplaudida interpretació d'un jove Pasqual Maragall a la pel·lícula El 47 n'és un altre clar exemple. Aquest drama social sobre el barri de Torre Baró reafirma el potent múscul de la indústria cinematogràfica catalana.
Més enllà de la feina, Barcelona li ofereix l'equilibri perfecte entre la seva vida professional i la personal. L'actor valora enormement poder estar a prop dels seus amics de tota la vida i gaudir d'un ritme més pausat. La privacitat és un altre dels seus grans tresors, cosa que protegeix amb zel en el seu dia a dia.
De fet, ha arribat a confessar amb humor que, si detecta algun seguidor a prop del seu portal, prefereix esperar abans d'entrar. Quan els rodatges li exigeixen passar temporades fora, opta per hotels o apartaments temporals sense dubtar-ho.