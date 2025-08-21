Marta Riesco, ex d'Antonio David Flores, en el punt de mira per una notícia estranya

Després d'un temps allunyada del focus mediàtic, Marta Riesco, exparella d'Antonio David Flores, ha tornat a convertir-se en el centre de totes les mirades per culpa d'una notícia inesperada.
Tal com ha transcendit els darrers dies, RTVE està treballant durament en el llançament de Directo al Grano, el seu nou programa d'entreteniment. Aquest format, creat pel mateix equip darrere de Malas Lenguas, comptarà amb Marta Flich com a mestra de cerimònies.
Aquest nou espai, produït per RTVE juntament amb La Osa Producciones Audiovisuales i Big Bang Media, buscarà destacar pel seu dinamisme, el seu estil directe i la presència de diferents perspectives.
Com era d'esperar, i davant l'absència d'informació al respecte, durant els dies posteriors no han deixat de sortir a la llum tota classe de teories. Entre elles, algunes relacionades amb l'elenc de col·laboradors de Directo al Grano.
Un dels noms que no han deixat de ressonar amb força és el de Marta Riesco. I és que, des de la seva polèmica sortida de Mediaset, la jove va decidir allunyar-se dels mitjans de comunicació per centrar-se de ple en la seva tasca dins de les xarxes socials.
Tanmateix, amb el naixement de Ni que fuéramos, l'ex d'Antonio David Flores va decidir reprendre la seva carrera, gest que va ser molt aplaudit pels seguidors d'aquest format. Per això, ara s'ha generat una gran expectació al voltant del seu suposat retorn a televisió de la mà de RTVE.
Fa tot just unes hores, la periodista Marina Esnal ha acudit a les seves xarxes per compartir amb els seus seguidors totes les novetats relacionades amb aquest tema. Informació que, com era d'esperar, ha agafat més d'un desprevingut: “Exclusiva sobre Marta Riesco”.
Surt a la llum una última hora sobre Marta Riesco, ex d'Antonio David Flores
A través del seu perfil de X, Marina Esnal ha revelat una “informació exclusiva sobre Marta Riesco”. “Finalment, no estarà al programa de Marta Flich”, ha afegit a continuació.
A més, i per si no fos prou, també ha confirmat quin serà el nou projecte de la seva companya de professió: “Estarà a TEN, a No Somos Nadie, en qualitat de col·laboradora”.
“Tot i que és probable que les seves missions de carrer tornin a tenir cabuda. A més, fa temps que treballa en un altre projecte”, ha matisat Marina Esnal, posant fi a la seva informació.
Com era d'esperar, aquest post no ha passat gens desapercebut entre la resta d'usuaris d'aquesta xarxa social. Tant és així que diversos d'ells no s'ho han pensat dues vegades a l'hora d'opinar al respecte.
“Com la voldran, si és capaç de fer-se falsa amiga de les famoses i embolicar-se amb famosos. Denigra el periodisme”, ha assegurat un internauta, carregant durament contra Marta Riesco.
Un altre, en canvi, ha optat per centrar-se en l’“altre projecte” de l'ex d'Antonio David Flores. “És el que fa dies va comentar ella mateixa sobre les investigacions de les assetjadores, oi?”, s'ha qüestionat.