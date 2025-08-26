Ya es la hora: la princesa Leonor protagoniza la noticia más esperada de la Casa Real

Un día más, la princesa Leonor ha vuelto a convertirse en el centro de todas las miradas tras protagonizar la noticia más esperada sobre la Casa Real española. Y es que, según acaba de confirmar un medio de comunicación de nuestro país, está muy cerca de iniciar una nueva etapa de su vida.

Será el próximo 1 de septiembre cuando la futura reina de España comience con la última fase de su formación castrense. En esta ocasión, la joven se desplazará hasta la base aérea de San Javier, Murcia, para reunirse con el resto de alumnos de la Academia General del Aire.

| Instagram, @casareal.es

Sin embargo, no será hasta que ponga punto y final a esta etapa de su vida cuando la princesa Leonor dé el paso decisivo en su proyección pública. Un cambio que, sin duda, supondrá un hito en su agenda y en su papel dentro de la institución.

Fuentes próximas a Zarzuela, citadas por Monarquía Confidencial, han asegurado que, justo después de finalizar su etapa militar, está previsto que empiece a lucir tiara en actos de máxima etiqueta.

| Europa Press

Sin duda, este gesto lleno de simbolismo marcará una nueva etapa en la vida de Leonor. Esta reforzará su presencia dentro de las instituciones y le proporcionará un papel más activo y visible.

La princesa Leonor lucirá su primera tiara tras finalizar su formación militar

El empleo de la tiara no responde a un simple adorno, sino a un elemento protocolario con larga tradición. En las monarquías europeas estas joyas son reflejo de distinción, permanencia y legitimidad. Además, simbolizan la autoridad histórica de la Corona.

En el caso de España, estas piezas forman parte del joyero de pasar, un conjunto que no pertenece a la persona sino a la institución. Reinas y princesas lo han utilizado en momentos solemnes de la historia reciente.

| Europa Press, esp.xcatalunya.cat

Durante toda la historia, las tiaras, vinculadas a la representación monárquica, han estado presentes en recepciones de Estado, cenas de gala y visitas diplomáticas. Sin embargo, en el caso de la princesa Leonor, su uso quedará reservado para citas de especial trascendencia.

De esta forma, la futura jefa del Estado seguirá la senda marcada por su madre. Y es que ella comenzó a portar estas piezas cuando asumió un rol central en la vida institucional.

La primera tiara que utilizará la princesa Leonor aún no ha sido confirmada, aunque se espera que provenga del joyero histórico de la Corona. Entre las más reconocidas se encuentran la tiara de la Flor de Lis, emblema de los Borbones, y la tiara de la Prusia, vinculada a la reina Sofía.

De lo que no hay duda es de que la incorporación de Leonor a este ámbito supone no solo un valor ceremonial, sino también de legitimidad y proyección. Con cada gesto, la Casa Real busca consolidar su imagen como futura jefa de Estado y se prepara para que recoja el testigo de su padre, el rey Felipe VI.