Dani Martín trenca el silenci en perdre Verónica Echegui i confessa: 'Tant de bo...'

Dani Martín ha trencat el seu silenci a través de les xarxes socials després de la trista pèrdua de la seva gran amiga, Verónica Echegui. I ho ha fet per fer una inesperada confessió: “Tant de bo no haver-te vist avui”.
Al voltant del migdia d’aquest dilluns, 25 d’agost, tot Espanya ha quedat en xoc després de confirmar-se la mort d’aquesta coneguda actriu amb només 42 anys.
Segons ha detallat l’Agència EFE, Verónica Echegui travessava des de feia un temps un procés oncològic. Malaltia que ha acabat apagant la seva vida el passat diumenge, 24 d’agost, després de passar un període de temps ingressada a l’Hospital 12 d'Octubre de Madrid.
Des que ha transcendit la notícia, les xarxes socials s’han convertit en un aparador d’admiració cap a l’actriu que va donar vida a la Vero a Yo soy la Juani.
Els missatges s’han multiplicat a mesura que col·legues de professió, amics i seguidors deixaven constància del seu afecte cap a Verónica Echegui. Un dels últims a pronunciar-se públicament ha estat el cantant Dani Martín, potser per la dificultat d’assimilar el que ha passat.
Tant és així que no ha estat fins fa unes hores quan ha reunit el valor de publicar un emotiu post a Instagram. En ell, l’artista ha compartit una imatge en què apareixen junts durant el rodatge de Yo soy la Juani, pel·lícula que els va unir per primera vegada.
Tanmateix, el que realment ha commocionat la resta d’usuaris d’aquesta xarxa social ha estat el text emotiu de comiat que Dani Martín ha dedicat a Verónica Echegui. “Tant de bo no haver-te vist avui”, ha assegurat trencat de dolor.
Dani Martín es trenca a xarxes després de perdre Verónica Echegui
Dani Martín ha volgut començar el seu tribut a Verónica Echegui com només ell sap, amb un missatge ple de comparacions carregades d’afecte. Un retrat amb el qual ha descrit a la perfecció aquesta gran actriu:
“La Vero era la Penélope de Jamón, jamón, la Rosalía de Saoko, papi, saoko, l’artista més pura de totes les artistes, la Lola Flores del tuning, la perseguidora de somnis, la José Tomás de l’amor, un cicló, una tempesta i una cala de Menorca a l’abril. La Vero era molta Vero”.
Dani Martín no ha volgut deixar passar l’ocasió per assegurar davant de tots els seus seguidors que va ser Verónica Echegui qui li va ensenyar tot el que sap sobre interpretació.
“A mi em va ensenyar, em va respectar, em va regalar amor de companya. Jo vaig aprendre, vaig rebre i vam seguir endavant quan vam sortir del polígon, cadascú pel nostre costat, però sempre connectats per aquella bogeria que ens movia que es diu estar vius”, ha afegit.
Visiblement afectat per la pèrdua de Verónica Echegui, Dani Martín ha confirmat que “feia temps que no la veia, fins aquest matí”. “No sabia que avui ens trobaríem, així és aquesta vida, que no és nostra”, ha lamentat a continuació.
“Tant de bo no haver-te vist avui... Que Bigas seguís també aquí i haver anat a menjar a la seva horta: alls, oli, hortalisses, el seu vi tan bo i brindar per tot el que ens quedava per fer. Però aquesta cosa tan capritxosa i preciosa que anomenem vida no ho ha preparat així”.
Abans d’acabar el seu post, Dani Martín ha volgut fer aflorar totes les qualitats que, segons ell, tenia Verónica Echegui: “Ets única, inoblidable, terratrèmol, bellesa, intensa, energètica”.
“Avui també estaves preciosa, així ets tu, La Vero. Dona gegant que em va regalar tant, dona lliure, anàrquica i bonica[…]Tant de bo mai hagués hagut d’escriure això. La Vero, la nostra Vero, vola lliure, com sempre has fet. Saluda’m per allà a alguna i algun que fa temps que no veig... T’estimo, Eche”.