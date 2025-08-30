Ara sí: el príncep Harry i Meghan Markle fan el pas que molts estaven desitjant

Tornen a encendre's totes les alarmes al voltant del príncep Harry i Meghan Markle en confirmar-se que, després d'anys d'espera, han decidit fer el pas que molts estaven desitjant.
Demà, 31 d'agost, tant el duc de Sussex com el seu germà gran, el príncep Guillem, rememoraran el dia més dur de les seves vides: la tràgica mort de Lady Di. Com cada any, està previst que tots dos homenatgin la seva mare, això sí, cadascun a la seva manera i per separat.
Tanmateix, enguany, el príncep Harry ha generat una gran expectació després de confirmar-se l'últim projecte que ha posat en marxa. I és que, a dos anys de complir-se el 30è aniversari de la mort de Diana de Gal·les, ell i Meghan Markle han començat a preparar un projecte commemoratiu molt especial.
Aquesta iniciativa busca retre un tribut en format audiovisual a la figura de la princesa, mare del duc de Sussex i del futur rei britànic. Es tracta d'una producció concebuda per subratllar la petjada que va deixar Lady Di en la història recent.
Segons han informat mitjans britànics i nord-americans, el documental es troba encara en una fase inicial. Tot i això, ja disposa del suport de Netflix, plataforma digital amb la qual el príncep Harry i Meghan Markle van renovar recentment la seva aliança professional.
El príncep Harry i Meghan Markle posen en marxa un nou projecte per honrar la memòria de Lady Di
Tal com ha transcendit, l'estrena d'aquest nou projecte està prevista per al 31 d'agost de 2027, data que coincidirà amb el 30è aniversari del tràgic accident que va patir Lady Di al Pont de l'Alma de París.
A més, no hi ha dubte que aquesta producció es perfila com una de les més significatives dins del catàleg audiovisual impulsat pel príncep Harry i Meghan Markle.
D'altra banda, també s'ha confirmat que el seu plantejament serà molt “íntim i respectuós”, amb el propòsit de ressaltar el llegat humà, social i emocional de Diana de Gal·les. I és que, malgrat els anys, la figura de la princesa continua despertant un profund interès tant al Regne Unit com a la resta del món.
Malgrat la seva mort, Lady Di ha estat una presència constant a la vida del príncep Harry. Tant és així que, a les seves memòries Spare i en diverses entrevistes, ha expressat el seu desig de mantenir viu el record de la seva mare. A més, ha manifestat la seva voluntat de prolongar la tasca humanitària iniciada per ella.
Per al marit de Meghan Markle, la seva mare és tot un referent d'humanitat i proximitat, una imatge que contrasta amb la rigidesa que habitualment s'associa a la monarquia britànica.
Per això, a través d'aquest homenatge, el duc de Sussex pretén honrar la figura de Diana. A més, tot apunta que aprofitarà l'ocasió per consolidar la identitat pública dels Sussex, que des de l'any 2020 treballen per construir la seva marca independent.
Per la seva banda, la premsa britànica ja ha assegurat que, si el príncep Harry assumeix un paper protagonista en aquest documental, Netflix estaria disposada a aprovar “de manera immediata” aquesta proposta.