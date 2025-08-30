Ahora sí: el príncipe Harry y Meghan Markle dan el paso que muchos estaban deseando

Se vuelven a encender todas las alarmas alrededor del príncipe Harry y Meghan Markle al confirmarse que, tras años de espera, han decidido dar el paso que muchos estaban deseando.

Mañana, 31 de agosto, tanto el duque de Sussex como su hermano mayor, el príncipe Guillermo, rememorarán el día más duro de sus vidas: la trágica muerte de Lady Di. Como cada año, está previsto que ambos homenajeen a su madre, aunque eso sí, cada uno a su manera y por separado.

Sin embargo, este año, el príncipe Harry ha generado una gran expectación tras confirmarse el último proyecto que ha puesto en marcha. Y es que, a dos años de cumplirse el 30º aniversario del fallecimiento de Diana de Gales, él y Meghan Markle han empezado a preparar un proyecto conmemorativo muy especial.

Dicha iniciativa busca rendir un tributo en formato audiovisual a la figura de la princesa, madre del duque de Sussex y del futuro rey británico. Se trata de una producción concebida para subrayar la huella que dejó Lady Di en la historia reciente.

Según han informado medios británicos y estadounidenses, el documental se encuentra aún en una fase inicial. Pese a ello, ya dispone del respaldo de Netflix, plataforma digital con la que el príncipe Harry y Meghan Markle renovaron recientemente su alianza profesional.

El príncipe Harry y Meghan Markle ponen en marcha un nuevo proyecto para honrar la memoria de Lady Di

Tal y como ha trascendido, el estreno de este nuevo proyecto está previsto para el 31 de agosto de 2027. Fecha que coincidirá con el 30 aniversario del trágico accidente que sufrió Lady Di en el Puente del Alma de París.

Además, no hay duda de que dicha producción se perfila como una de las más significativas dentro del catálogo audiovisual impulsado por el príncipe Harry y Meghan Markle.

Por otro lado, también se ha confirmado que su planteamiento será muy “íntimo y respetuoso”, con el propósito de resaltar el legado humano, social y emocional de Diana de Gales. Y es que, a pesar de los años, la figura de la princesa sigue despertando un profundo interés tanto en Reino Unido como en el resto del mundo.

A pesar de su fallecimiento, Lady Di ha sido una presencia constante en la vida del príncipe Harry. Tanto es así que, en sus memorias Spare y en diversas entrevistas, ha expresado su deseo de mantener vivo el recuerdo de su madre. Además, ha manifestado su voluntad de prolongar el trabajo humanitario iniciado por ella.

Para el marido de Meghan Markle, su madre es todo un referente de humanidad y cercanía, una imagen que contrasta con la rigidez que habitualmente se asocia a la monarquía británica.

Por ello, a través de este homenaje, Harry pretende honrar a la figura de Diana. Además, todo apunta a que va a aprovechar la ocasión para consolidar la identidad pública de los Sussex, que desde el año 2020 están trabajando para construir su marca independiente.

Por su parte, la prensa británica ya ha asegurado que, si el príncipe Harry asume un papel protagonista en este documental, Netflix estaría dispuesta a aprobar “de inmediato” dicha propuesta.