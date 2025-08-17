El príncep Guillem truca urgentment a l’advocat de Lady Di i confessa la veritat

S'han tornat a encendre totes les alarmes al voltant del príncep Guillem. I és que, segons ha transcendit, fa mesos, el futur rei britànic va contactar amb l'advocat de Lady Di per explicar-li la darrera i inesperada decisió personal que havia pres.
Va ser l'agost de 1996 quan va finalitzar un dels processos legals més sonats de les darreres dècades. El que va posar fi al matrimoni entre la princesa Diana i Carles III.
Com tots sabem, aquella resolució judicial va marcar un abans i un després en la història recent de la monarquia britànica. Tant és així que va tenir un gran impacte mediàtic.
Ara, el record d'aquell moment ha tornat a l'actualitat, i tot gràcies a un dels darrers moviments que ha fet el príncep Guillem. I és que, segons va transcendir fa unes setmanes, l'hereu al tron ha contractat la firma d'advocats que va defensar Lady Di durant el divorci.
El príncep Guillem decideix contractar l'advocat que va defensar Lady Di durant el seu divorci
El príncep Guillem ha decidit contractar Mishcon de Reya perquè actuï en nom seu i de tota la seva família. Una decisió que, sens dubte, suposa un canvi respecte als costums de la institució.
I és que, durant dècades, els membres de la Casa Reial britànica han dipositat la seva confiança en el despatx d'advocats Harbottle & Lewis. Però ara, el príncep de Gal·les ha decidit posar fi a aquesta tradició i distanciar-se de la línia establerta per l'actual corona.
Segons va declarar Richard Eden, editor del Daily Mail, el príncep Guillem “volia emprendre el seu propi camí” i “ser ell mateix”. Per aquest motiu, va decidir prescindir dels serveis jurídics que han representat el seu pare en múltiples ocasions.
Per la seva banda, des de Hello!, van assegurar que a Harbottle & Lewis no van rebre amb bon grat aquesta notícia. I és que Gerrard Tyrrell, un dels seus socis més destacats i especialista en dret de mitjans de comunicació, és considerat un home d'absoluta confiança per a Carles.
De fet, el seu historial inclou la defensa de la Família Reial en situacions de gran repercussió pública. Entre els casos més rellevants hi ha l'escàndol de les escoltes il·legals de News of the World el 2006.
La investigació va acabar amb el tancament del tabloide després que es demostrés que s'havien interceptat les comunicacions de diverses personalitats, inclosos els prínceps Guillem i Harry.
Tanmateix, l'elecció de Mishcon de Reya segurament va ser ben rebuda per Anthony Julius, vicepresident del despatx. Aquest advocat va tenir un paper clau en la història de la Família Reial, ja que va ser escollit personalment per Lady Di per representar-la en el seu mediàtic i complex procés de divorci.