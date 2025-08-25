'The Mirror' dona una exclusiva sobre el príncep Harry que podria canviar moltes coses

El príncep Harry torna a estar al centre de l'actualitat britànica. Aquesta vegada no per un nou enfrontament obert amb la seva família, sinó per una informació inesperada que ha publicat el diari The Mirror.
El mitjà britànic ha sorprès destapant una exclusiva que mostra una faceta diferent del duc de Sussex. Una que podria canviar la situació que viu amb el seu pare, el rei Carles III, i obrir la porta a una reconciliació que semblava impossible.
The Mirror parla sense embuts de l'allunyament entre Harry i Carles III
Fa anys que el príncep Harry manté una relació complicada amb la Casa Reial. La seva decisió d'abandonar les seves funcions el 2020 i mudar-se a Califòrnia amb Meghan Markle va marcar un abans i un després.
The Mirror ha revelat que actualment no manté contacte directe amb el seu pare. Tots dos han tingut desavinences que han deixat empremta en el seu vincle personal. La comunicació entre ells està pràcticament trencada i només es produeix a través de representants.
Segons la informació del citat mitjà, fa un mes es va celebrar una reunió que va ser batejada com a converses de pau. Hi van participar els assessors d'ambdós i l'objectiu era establir les bases d'un acostament. Tanmateix, la trobada no va donar els fruits esperats.
El rei Carles III i el seu fill continuen distanciats. La bretxa es manté, però ara ha sortit a la llum un detall que podria canviar-ho tot. Es tracta d'un gest simbòlic del jove que podria haver tocat la fibra més sensible del monarca.
L'exclusiva sobre el príncep Harry que pot estovar el seu pare
La periodista Jennie Bond ha explicat en exclusiva a The Mirror que Harry ha retut aquests dies un homenatge al seu avi, el príncep Felip. Ho va fer amb un detall discret que, tanmateix, podria tenir un gran impacte en la relació amb el seu pare.
El duc de Sussex va demanar a un amic proper que diposités una carta seva al costat d'una corona de roselles vermelles. El lloc escollit va ser l'arbre commemoratiu del 80è aniversari del Dia de la Victòria sobre el Japó. Un fet històric en què Felip, marit de la reina Isabel II i pare de l'actual rei, va tenir una participació destacada.
La clau del gest va ser la discreció. Harry va demanar que es fes després que el seu pare i la reina Camila haguessin abandonat el lloc. D'aquesta manera, evitava restar protagonisme a la parella reial i mantenia un perfil baix.
Per a Bond, aquest detall demostra que el duc de Sussex “definitivament no ha girat l'esquena del tot a la seva vida reial. I que sempre es considerarà membre de la gran família militar. Al cap i a la fi, no s'ha convertit en un surfista californià: continua sent un príncep i un antic soldat”.
A més, ha afegit que el gest podria haver arribat al cor del monarca. Per això podria haver-se emocionat, agraït el gest del seu fill i considerar que ha arribat el moment de llimar asprors definitivament.
A més, també aquest homenatge del príncep Harry pot ser interpretat com un senyal de respecte. Un missatge subtil, però directe, que ell no busca eclipsar la seva família. Al contrari, pretén bastir ponts i demostrar que encara hi ha afecte.
La pregunta que molts es fan ara és si el que ha passat serà suficient per canviar les coses. La relació entre pare i fill ha estat marcada per la desconfiança i les ferides obertes. Però la informació de The Mirror suggereix que podria haver-hi marge per a la reconciliació.
El gest en memòria del príncep Felip pot servir de catalitzador. Una oportunitat perquè pare i fill trobin un punt en comú. Al cap i a la fi, el record de l'avi és compartit i pot esdevenir un vincle emocional poderós.