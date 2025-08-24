Anglaterra, commocionada pel pla de Meghan Markle amb la memòria de Lady Di

Anglaterra està expectant després de saber-se que Meghan Markle i el seu marit, el príncep Harry preparen un moviment inesperat que té tothom atent. La parella, que en els últims mesos ha afrontat rumors sobre el futur del seu contracte amb Netflix, estaria ultimant un projecte amb el qual pretenen sorprendre el món sencer.
Les informacions han desfermat un enorme interès tant al Regne Unit com als Estats Units, on els Sussex resideixen des de fa anys. El nom de Lady Di torna a estar al centre de totes les mirades, i molts es pregunten: què ha passat realment perquè el seu record ressorgeixi amb tanta força?
Meghan Markle i el príncep Harry preparen un documental sobre Lady Di que commociona Anglaterra
En els últims mesos, Harry i Meghan Markle han estat objecte d’especulacions després de publicar-se que Netflix no renovaria el milionari acord que mantenien. La notícia va ser interpretada com un revés que posava en dubte l’estabilitat d’Archewell Productions, la productora de la parella. Tanmateix, dies després es va confirmar que no es tractava d’una ruptura definitiva, sinó d’una renegociació.
El contracte, que inicialment es va signar per una xifra propera als 100 milions d’euros, donava a la plataforma preferència als continguts que els Sussex desenvolupaven. Ara, la renovació inclouria noves condicions i projectes que busquen ampliar el seu abast. Entre ells, s’han anunciat la segona temporada de Con amor, Meghan, un especial de Nadal i un documental sobre els infants orfes d’Uganda.
Tot i això, una filtració de The Sun apunta que els ducs de Sussex tindrien un pla encara més ambiciós. Es tracta de produir un documental centrat en la vida de Lady Di, amb el qual commemorar el 30è aniversari de la seva mort el 2027.
La notícia ha impactat Anglaterra, on Diana continua sent una icona d’amor, solidaritat i lluita contra l’adversitat. Un projecte d’aquest calibre no només despertaria un interès mediàtic sense precedents, sinó que també podria obrir un nou front amb Buckingham Palace.
Una font del sector, citada pel tabloide britànic, assegura: "Si Harry ho vol fer, Netflix ho acceptarà amb els braços oberts". La plataforma sap que un documental sobre Diana tindria un potencial enorme d’audiència. Una cosa comparable a l’èxit de Harry & Meghan, la docu-sèrie sobre la vida de la parella i que es va convertir en una de les més vistes de la història de Netflix.
El vincle personal del príncep Harry amb el record de la seva mare
El príncep Harry tenia només 12 anys quan Lady Di va morir a l’accident de trànsit de 1997. Des de llavors, la seva figura ha marcat profundament la seva vida, una cosa que ell mateix va confessar a les seves memòries Spare. En aquell llibre, va revelar que va caminar darrere del fèretre de la seva mare amb una sensació d’incredulitat, i que durant anys creia que Diana estava amagada i no morta realment.
Al llarg de la seva vida, Harry ha participat en projectes documentals sobre la seva mare. El 2017, amb motiu del 20è aniversari de la seva mort, va protagonitzar juntament amb el seu germà Guillem Diana, nuestra madre: su vida y su legado, un emotiu repàs amb material inèdit. Aquell mateix any també va col·laborar a Diana, 7 dies, centrat en l’impacte del seu funeral i en el dolor que va sacsejar tota Anglaterra.
El nou documental marcaria un abans i un després, ja que no només estaria produït per ell. I és que també reflectiria la visió més personal d’un fill que continua buscant honrar la memòria de la dona que va canviar per sempre la imatge de la monarquia.
El pes simbòlic de Lady Di i l’efecte que tindria a la Casa Reial britànica
A escala global, Lady Di continua sent una de les figures més estimades de la reialesa. La seva imatge de "princesa del poble" ha resistit el pas dels anys i es manté intacta al cor de milions de persones. No és casualitat que pel·lícules, sèries i documentals sobre ella continuïn despertant interès en diferents generacions.
Netflix, que ja va triomfar amb The Crown gràcies a la interpretació d’Emma Corrin i Elizabeth Debicki com a Diana, sap que aquest nou documental tindria un atractiu especial. En aquest cas, a més, la producció estaria dirigida pel seu propi fill, cosa que afegiria una càrrega emocional impossible d’ignorar.
A més, un documental dels Sussex sobre Lady Di podria generar un profund impacte en l’opinió pública britànica i a la Casa Reial. Diana no només és recordada pel seu tràgic final, sinó per la seva proximitat i la seva capacitat de connectar amb la gent. Qualsevol intent de rescatar la seva memòria podria ser interpretat com un gest de reivindicació del príncep Harry davant la institució que, en part, no va saber protegir la seva mare.
El nou contracte de Meghan Markle i el príncep Harry amb Netflix obre la porta a un projecte que commociona Anglaterra. Un documental sobre Lady Di, coincidint amb els 30 anys de la seva mort, podria convertir-se en una de les estrenes més esperades de la dècada.