Anglaterra conté l'alè per la filtració del príncep Guillem: 35.000 euros

El príncep Guillem torna a estar al centre del debat nacional després d'una filtració inesperada que ha sacsejat Anglaterra. La revelació té a veure amb la manera com ell, la seva dona Kate Middleton i els seus tres fills es preparen per fer un pas decisiu en la seva vida familiar. La dada, fins ara oculta, ha despertat preguntes i no ha deixat indiferent ningú.
El moviment dels prínceps de Gal·les cap a un nou estil de vida semblava clar i sense ensurts. Tanmateix, la informació que ha circulat a la premsa ha obert un interrogant que preocupa ciutadans i experts. Quin cost tindrà aquest canvi per al futur rei i la seva família.
Els anglesos pregunten pel desemborsament econòmic del príncep Guillem
Des de la seva boda el 2011, el príncep Guillem i Kate Middleton han buscat un equilibri entre tradició i vida moderna. Lluny de seguir el patró de reis anteriors que residien al Palau de Buckingham, han apostat per un model familiar més proper, allunyat del bullici de Londres.
L'any 2022 van sorprendre amb el seu trasllat a Adelaide Cottage, una residència discreta a Windsor de quatre habitacions. Aquell moviment va ser interpretat com un gest de normalitat. Tanmateix, amb el temps va quedar clar que l'espai no era suficient per a una família en creixement i amb compromisos públics cada cop més grans.
Ara, la decisió de mudar-se a Forest Lodge, una mansió georgiana a Windsor Great Parkvalorada en 16 milions de lliures, marca un nou capítol. Però, juntament amb la il·lusió, sorgeix també el detall econòmic que ha posat Anglaterra en alerta.
La filtració que ha sorprès Anglaterra té a veure amb els diners que el príncep Guillem haurà de destinar per residir a Forest Lodge. Segons experts immobiliaris, el lloguer d'aquesta mansió de vuit habitacions podria rondar els 35.000 euros mensuals, una xifra que ha generat debat.
L'any 2001, la propietat es llogava per 15.000 lliures al mes, però l'expert en propietats Russell Quirk va explicar a The Manchester Evening News que la situació actual és diferent. "En els darrers 20 anys, aproximadament, aquestes coses varien segons la regió i la ciutat. N'hi ha prou de dir que llocs com Windsor s'han tornat cada cop més populars, especialment entre els llogaters estrangers".
Quirk va afegir que la demanda i les normes fiscals sobre grans propietats han impulsat els preus: "La demanda del mercat de lloguer és molt forta. Com a conseqüència, el valor del lloguer s'ha duplicat, per la qual cosa 15.000 lliures al mes el 2001 ara són probablement 30.000 lliures al mes, unes 7.000 lliures a la setmana. No és una xifra insignificant; hi ha moltíssima demanda".
L'estimació eleva el compte a prop de 35.000 euros al mes. Una despesa que, segons fonts properes a Palau, anirà a càrrec dels mateixos prínceps i no dels contribuents. Aquest punt ha estat clau per calmar les crítiques, ja que en el passat el finançament de les residències reials va provocar polèmica.
Els motius que van portar els prínceps de Gal·les a triar aquesta mansió
Més enllà de la despesa econòmica, l'elecció de Forest Lodge respon a un desig personal del príncep Guillem. Segons l'experta reial Ingrid Seward, "aquesta és una casa georgiana realment bonica, en un lloc apartat, així que els anirà de meravella. Adelaide Cottage havia de ser només temporal, perquè és massa petita, però Guillem no vol viure en un palau enorme".
Aquesta preferència per la discreció s'ha convertit en un tret d'identitat de la parella. Mentre els seus avantpassats buscaven la grandesa palatina, Guillem i Kate aspiren a una vida que combini tradició amb normalitat.
Forest Lodge, envoltada de natura i amb la possibilitat d'oferir més intimitat als seus fills, sembla respondre a aquesta filosofia. A més, la seva proximitat amb Adelaide Cottage ofereix una certa continuïtat, evitant desarrelar els nens del seu entorn i de les rutines que han consolidat els darrers anys.
La filtració sobre el cost de Forest Lodge ha sacsejat Anglaterra i ha posat el focus en el príncep Guillem. Lluny de la polèmica, la decisió reforça el seu desig d'oferir a Kate i als seus fills una vida més equilibrada i privada. Ara, la gran incògnita és si el futur rei aconseguirà mantenir aquest delicat equilibri entre tradició i modernitat que tant reclama la societat britànica.