Entrem al luxós castell, futura casa del príncep Guillem i Kate Middleton

Des del seu trasllat a Adelaide Cottage el 2022, després de deixar Londres, el Príncep Guillem i Kate Middleton han gaudit d’un refugi modest i discret. Tanmateix, coincidint amb l’inici d’una nova etapa per a la parella—amb el seu regnat futur cada cop més present— han començat a valorar un canvi de paratge.

Una ullada a l’escenari de Fort Belvedere

Fort Belvedere és una joia neogòtica construïda al segle XVIII a Windsor Great Park. Encara que va començar sent un simple edifici ornamental, va ser transformat entre 1820 i 1828 per Jeffry Wyattville en una residència rural elegant. La fama li arribà amb Eduard VIII, qui la renovà profundament entre 1929‑32, instal·lant-hi piscina, pista de tenis, estables, calefacció central i banys a gairebé cada estança. Va ser allà on signà els papers de la seva abdicació el 1936.

Avui la finca abasta 59 acres, inclou tres cases auxiliars per al personal, estanys, jardins, pista de tenis i piscina, i està llogada a inquilins privats sota la Corona.

| XCatalunya, The Royal Family Web.

La mudança que tothom comenta

Segons fonts consultades per mitjans recents, Guillem i Kate consideren mudar-se a Fort Belvedere perquè senten que “han superat Adelaide Cottage”. La casa actual, amb quatre dormitoris, es queda petita per a una família amb tres infants - George, Charlotte i Louis. Sobretot, considerant que George podria ingressar a Eton aviat, anunciant una nova etapa escolar.

A més, resulta atractiva, ja que Charlotte estima el tenis i la nova llar disposa de pista ideal per a ella. La privacitat, l’amplitud i la proximitat a escoles destacades també pesen molt en aquesta decisió.

Dubtes d’experts i familiars

Encara que Kensington Palace no ha fet cap confirmació sobre el trasllat, l’especulació és en mans d’experts reials. Jennie Bond ha expressat dubtes. Encara que Fort Belvedere encaixa amb les necessitats familiars, també posa en dubte l’estil de vida més proper a la normalitat que Guillem i Kate pretenen per als seus fills.

| XCatalunya, Príncipe y Princesa de Gales

Des del palau reial, fonts asseguren que el Rei Carles III no està gaire convençut. Considera que restaurar aquesta finca requeriria milions de lliures i ho veu com una extravagància poc justificada quan ja disposen d’una residència adequada.

D’altra banda, The Times descriu amb detall com de complicat els pot resultar mudar-se a una propietat d’aquesta mida. Jeremy Langmead fa una comparació amb la seva pròpia experiència i parla de dolors de peus per recórrer l’espai. També al·ludeix a les pèrdues constants d’objectes i la sensació aclaparadora de “massa gran per gaudir”, fins i tot per a algú acostumat a la vida en un castell.

Des que van deixar Anmer Hall i Kensington Palace, Guillem i Kate s’han desplaçat a diverses propietats reials amb un enfocament familiar. Adelaide Cottage va ser escollida per la seva comoditat i tranquil·litat durant un període difícil marcat per la mort de la Reina Isabel II. A això, s’hi afegia el tractament oncològic de Kate, per tant, la família valorava especialment la privacitat. Ara s’acosta un període diferent i, amb ell, sembla que també un nou emplaçament modelat per adaptar-se al seu dia a dia.