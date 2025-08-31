Logo es.xcatalunya.cat
El príncipe Guillermo sonriente de barba con un gráfico de bolsa de dinero y monedas de euro superpuesto
El príncipe Guillermo, bajo lupa por un importante gasto mensual | Europa Press, esp.xcatalunya.cat
Gente

Inglaterra contiene el aliento por la filtración del príncipe Guillermo: 35.000 euros

Los ingleses se sorprenden de la revelación que afecta al príncipe Guillermo y a su mujer, Kate Middleton

Imagen del redactor Cándido Casares
por Cándido Casares

El príncipe Guillermo vuelve a estar en el centro del debate nacional tras una inesperada filtración que ha sacudido a Inglaterra. La revelación tiene que ver con la forma en que él, su mujer Kate Middleton y sus tres hijos se preparan para dar un paso decisivo en su vida familiar. El dato, hasta ahora oculto, ha despertado preguntas y no ha dejado indiferente a nadie.

El movimiento de los príncipes de Gales hacia un nuevo estilo de vida parecía claro y sin sobresaltos. Sin embargo, la información que ha circulado en la prensa ha abierto un interrogante que preocupa a ciudadanos y expertos. ¿Qué coste tendrá este cambio para el futuro rey y su familia?

Primer plano del príncipe Guillermo serio en traje azul
El príncipe Guillermo afronta un gasto privado millonario en su nueva vida en Windsor | Europa Press

Los ingleses preguntan por el desembolso económico del príncipe Guillermo

Desde su boda en 2011, el príncipe Guillermo y Kate Middleton han buscado un equilibrio entre tradición y vida moderna. Lejos de seguir el patrón de reyes anteriores que residían en el Palacio de Buckingham, han apostado por un modelo familiar más cercano, alejado del bullicio de Londres.

En 2022 sorprendieron con su mudanza a Adelaide Cottage, una residencia discreta en Windsor de cuatro habitaciones. Aquel movimiento fue interpretado como un gesto de normalidad. Sin embargo, con el tiempo quedó claro que el espacio no era suficiente para una familia en crecimiento y con compromisos públicos cada vez mayores.

Ahora, la decisión de mudarse a Forest Lodge, una mansión georgiana en Windsor Great Parkvalorada en 16 millones de libras, marca un nuevo capítulo. Pero junto a la ilusión, surge también el detalle económico que ha puesto a Inglaterra en alerta.

La filtración que ha sorprendido a Inglaterra tiene que ver con el dinero que el príncipe Guillermo deberá destinar para residir en Forest Lodge. Según expertos inmobiliarios, el alquiler de esta mansión de ocho habitaciones podría rondar los 35.000 euros mensuales, una cifra que ha generado debate.

Un hombre con traje oscuro y corbata camina en un evento al aire libre con personas uniformadas de fondo.
El príncipe Guillermo podría pagar 35.000 euros mensuales por su casa en Forest Lodge | Europa Press

En 2001, la propiedad se alquilaba por 15.000 libras al mes, pero el experto en propiedades Russell Quirk explicó a The Manchester Evening News que la situación actual es distinta. "En los últimos 20 años, aproximadamente, estas cosas varían según la región y la ciudad. Basta con decir que lugares como Windsor se han vuelto cada vez más populares, especialmente entre los inquilinos extranjeros".

Quirk añadió que la demanda y las normas fiscales sobre grandes propiedades han impulsado los precios: "La demanda del mercado de alquiler es muy fuerte. Como consecuencia, el valor del alquiler se ha duplicado, por lo  que  15.000 libras al mes en 2001 ahora son probablemente 30.000 libras al mes, unas 7.000 libras a la semana. No es una cifra insignificante; hay muchísima demanda".

La estimación eleva la cuenta a cerca de 35.000 euros al mes. Un gasto que, según fuentes cercanas a Palacio, correrá a cargo de los propios príncipes y no de los contribuyentes. Este punto ha sido clave para calmar las críticas, ya que en el pasado la financiación de las residencias reales provocó polémica.

Los motivos que llevaron a los príncipes de Gales a elegir esta mansión

Más allá del gasto económico, la elección de Forest Lodge responde a un deseo personal del príncipe Guillermo. Según la experta real Ingrid Seward, "esta es una casa georgiana realmente hermosa, en un lugar apartado, así que les vendrá de maravilla. Adelaide Cottage iba a ser solo temporal, porque es demasiado pequeña, pero Guillermo no quiere vivir en un palacio enorme".

Esa preferencia por la discreción se ha convertido en una seña de identidad de la pareja. Mientras sus antepasados buscaban la grandeza palaciega, Guillermo y Kate aspiran a una vida que combine tradición con normalidad.

El príncipe Guillermo, Kate Middleton y sus hijos George, Charlotte y Louis vestidos de manera elegante sonríen mientras está de pie frente a un edificio con columnas.
El príncipe Guillermo y Kate Middleton eligen Forest Lodge por el ambiente y el espacio | Europa Press

Forest Lodge, rodeada de naturaleza y con la posibilidad de brindar mayor intimidad a sus hijos, parece responder a esa filosofía. Además, su proximidad con Adelaide Cottage ofrece cierta continuidad, evitando desarraigar a los niños de su entorno y de las rutinas que han consolidado en los últimos años.

La filtración sobre el coste de Forest Lodge ha sacudido a Inglaterra y puesto el foco en el príncipe Guillermo. Lejos de la polémica, la decisión refuerza su deseo de ofrecer a Kate y a sus hijos una vida más equilibrada y privada. Ahora, la gran incógnita es si el futuro rey logrará mantener ese delicado balance entre tradición y modernidad que tanto reclama la sociedad británica.

