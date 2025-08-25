Inquietud a Anglaterra: desvetllen el pla del príncep Guillem per quan sigui rei

L'angoixa ha crescut a Anglaterra després que s'hagi conegut un pla del príncep Guillem per quan arribi el moment de convertir-se en rei. Encara que encara no ha assumit la corona, la seva visió de futur comença a dibuixar un rumb diferent per a la monarquia britànica
Els moviments recents de l'hereu, juntament amb decisions familiars que semblen estratègiques, han obert el debat sobre com serà realment el seu regnat. S'acosta la Casa Reial a una transformació que podria trencar el seu vincle amb la societat anglesa?
El príncep Guillem planeja grans canvis per quan sigui rei
En els darrers anys, la monarquia britànica ha travessat moments de gran complexitat. La mort d'Isabel II el 2022, l'arribada de Carles III al tron i els problemes de salut que han marcat la família han obligat a redefinir prioritats
A més, l'allunyament del príncep Harry i Meghan Markle el 2020 va reduir dràsticament el nombre de membres actius de la família. Això ha canviat la manera de treballar de la institució. Actualment, només 11 royals mantenen funcions oficials
En aquest escenari, Guillem i Kate han intentat reforçar el seu paper com a figures estables, alhora que crien els seus tres fills en un ambient el més normal possible. Tanmateix, els plans que ara es revelen mostren una direcció que sorprèn i preocupa
El Daily Express ha publicat que el príncep Guillem pretén reduir la monarquia quan arribi a ser rei. Aquesta decisió, segons alguns experts, podria allunyar la institució dels ciutadans
El reconegut biògraf Robert Jobson ho ha advertit en una conversa amb The Sun. "La residència de William, combinada amb les seves intencions de reduir el nombre de membres de la reialesa, corre el risc de fer que es torni menys connectada amb la gent"
Jobson va recordar l'impacte que tenen aquestes figures en els esdeveniments públics:"La gent acudeix quan veu gent com Sophie Wessex i el nou duc d'Edimburg, el príncep Eduard. Acudeixen en massa, els agrada aquesta connexió". Segons l'expert, si aquesta proximitat es perd, la monarquia "perd una part del que és"
El futur pla de Guillem podria aprofundir aquesta reducció i deixar fora figures que mantenen una connexió important amb el poble. Els membres amb funcions oficials es limiten a 11, incloent-hi el rei Carles, la reina Camila, els prínceps de Gal·les i els ducs d'Edimburg. Els ducs de Gloucester, el duc de Kent i la princesa Alexandra completen aquest grup
L'absència de Harry i Meghan va marcar un punt d'inflexió que encara avui es nota al calendari reial. Tanmateix, hi ha una pregunta que inquieta tot Anglaterra. Podrà la monarquia mantenir la seva influència si redueix encara més les seves aparicions públiques i representants?
La mudança del príncep Guillem i Kate Middleton marca un nou començament
L'anunci que Guillem i Kate deixaran enrere Adelaide Cottage per instal·lar-se a Forest Lodge s'ha interpretat com un moviment carregat de simbolisme. Serà la seva "llar per sempre", un lloc des d'on l'hereu planeja organitzar la seva vida com a futur monarca
Per a Jobson, la decisió té doble lectura: "Crec que Guillem ha de ser molt curós a l'hora d'aconseguir aquest equilibri. El paper del monarca és un en què el deure ha de ser el primer". Al seu parer, encara que el príncep prioritzi el seu paper com a pare, no pot oblidar-se que la monarquia exigeix un compromís absolut
La mudança no només busca donar estabilitat a George, Charlotte i Louis. També representa un intent de deixar enrere anys marcats per la pressió mediàtica i el pes dels esdeveniments. La mort d'Isabel II i els recents problemes de salut de Carles III i Kate han posat a prova la unitat familiar
No obstant això, els especialistes adverteixen que Guillem haurà de demostrar que pot equilibrar la proximitat d'un pare amb les exigències d'un rei. El risc, segons subratllen, és que el desig de simplificar la institució acabi allunyant la monarquia dels ciutadans que la sostenen
En aquest sentit, Jobson va afegir:"No crec que hi hagi cap altra opció, a menys que es vulgui tenir un monarca o president a temps parcial. La realitat és que aquest és el treball. És una feina per a tota la vida i una feina força implacable"
L'angoixa a Anglaterra reflecteix que el pla del príncep Guillem obre un debat profund sobre el futur de la monarquia. La decisió de reduir la institució, sumada a la seva mudança a Windsor, desperta expectatives i temors entre experts i ciutadans. Només el temps dirà si aquesta visió enfortirà la Corona britànica o si marcarà l'inici d'un allunyament amb el poble