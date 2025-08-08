Llucià Ferrer guanya una batalla d’audiències de manera clara

La tarda catalana, que a l'estiu sol moure's a cop de costum, va deixar ahir un gir interessant. La competència era la de sempre, la calor també, però la resposta del públic no va ser l'esperada. Qui coneix les graelles sap que l'agost porta sorpreses. I aquesta va ser de les que canvien inèrcies.
La tarda en què el concurs de TV3 va marcar el pas
Les dades diàries de Kantar per al dijous 7 d'agost reflecteixen un lideratge net d'Atrapa'm si pots estiu. L'espai de Llucià Ferrer va signar 155.000 espectadors i un 17,3% a Catalunya, per davant de Pasapalabra, que es va quedar en 116.000 i 12,1%. En un mes en què la televisió baixa en volum, l'avantatge és significativa i parla de fidelitat.
La victòria se suma a una jornada ja favorable per a TV3, amb Telenotícies Migdia (275.000 i 25,5%) i Vespre (290.000 i 23%) al capdavant del rànquing, i un prime time dominat per Natura sàvia amb 191.000 i 15,4%. Les dades van ser difoses per la cadena i analistes d'audiències a primera hora.
Per què la versió estiuenca de Ferrer funciona ara
El format d'estiu reté essència i accelera el ritme. Proves més àgils, muntatge dinàmic i un presentador amb ofici. Ferrer, peça fixa de l'entreteniment de TV3, fa temps que rendibilitza una comunitat fidel que respon especialment en vacances.
La pàgina oficial del programa i la seva edició “estiu” subratllen aquest ADN: joc ràpid, proximitat i el “Minut Final” com a esquer diari. Aquest disseny afavoreix el consum fragmentat de l'agost i explica per què, quan baixa el total d'espectadors, la quota creix.
El context també ajuda. TV3 va tancar el juny amb un notable 16,1% en el day time i un 14% mensual, consolidant múscul a la franja on competeix Atrapa'm.
Un rival gegant… i per què ahir no va ser suficient
La importància del resultat es mesura pel contrari. Pasapalabra és, per regla general, el guanyador de les tardes d'estiu a Catalunya. Al juny va tornar a signar dades per sobre del 20% al conjunt de l'Estat i es va endur el “minut d'or”, una rutina en temporada alta. Per això, quan a Catalunya cau davant de Ferrer, l'impacte és doble: guanya TV3 i es debilita l'“efecte Rosco” en ple agost.
El lideratge estatal de Roberto Leal es manté, però la lectura catalana mostra que no hi ha tardes inabastables si el producte encaixa.
La peça que completa el dia: docu-humor i ficció britànica
El prime time el va sostenir Natura sàvia, que ha trobat un to de divulgació amb humor que s'entén molt bé a l'estiu. La marca 3Cat l'abraça com un dels seus èxits recents, amb Peyu, Quimi Portet i Albert Pla portant la natura a un codi còmic.
A més, la franja vespertina es va veure consolidada per la ficció britànica, un comodí clàssic de l'agost a TV3, amb quotes al voltant del 15% al juliol. Així es dibuixa una graella coherent: entreteniment local fort i oferta importada ben col·locada.