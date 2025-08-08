El rei Felip, afectat: el seu amic Jaime Anglada, a l’hospital per un motiu dur

Fa tot just unes hores s'han encès totes les alarmes al voltant del rei Felip després de confirmar-se l'ingrés hospitalari del seu amic, el cantant mallorquí Jaime Anglada. Situació que, sens dubte, ha deixat el sobirà veritablement afectat.
Segons ha transcendit, l'artista ha resultat ferit d'extrema gravetat després de patir un accident durant la matinada d'aquest divendres, 8 d'agost, mentre es desplaçava en moto per Palma.
Malgrat la gravetat de la situació, el conductor del vehicle que ha envestit Jaime Anglada va abandonar el lloc sense auxiliar-lo. No obstant això, posteriorment va ser localitzat i detingut per uns agents de la Policia Nacional.
El cantant Jaime Anglada, amic del rei Felip, ha patit un accident brutal a Palma
L'accident va tenir lloc al voltant de la 1:30 hores a l'avinguda Joan Miró, a l'altura de Cala Major. En aquell moment, l'amic del rei Felip circulava en una Vespa, portant un casc tipus Jet, mentre un jove d'uns 20 anys conduïa un turisme en direcció contrària per la mateixa via.
Tanmateix, en un instant determinat, el cotxe va fer un canvi de sentit en una zona prohibida, moment en què va impactar directament contra la motocicleta del cantant Jaime Anglada.
Degut al cop violent, l'amic del rei Felip va sortir disparat, caient amb el cap contra l'asfalt i quedant greument ferit sobre la calçada. No obstant això, lluny d'aturar-se per socórrer-lo, el jove va fugir immediatament.
Diversos testimonis de l'accident van alertar els serveis d'emergències. Aquesta ràpida intervenció va permetre que, en pocs minuts, arribessin al lloc dels fets diverses patrulles de la Policia Local i equips sanitaris.
Mentre els professionals de la salut atenien Jaime Anglada, els agents van posar en marxa un dispositiu de recerca del conductor implicat. Tasca que van dur a terme basant-se en les descripcions aportades per les persones presents.
L'operació es va resoldre ràpidament, ja que pocs minuts després, el jove implicat en l'accident de l'amic del rei Felip va ser localitzat i detingut.
Després d'estabilitzar el músic al mateix lloc on es va produir l'altercat, el personal mèdic va procedir al seu trasllat urgent en ambulància fins a l'hospital de Son Espases. Centre en què va ingressar en estat molt greu.
Per la seva banda, la Policia Local es va encarregar de la investigació per esclarir les circumstàncies exactes de l'accident i determinar possibles responsabilitats penals.
Durant l'operatiu, es va requerir la presència d'una grua per retirar la motocicleta danyada. A més, un equip d'operaris d'Emaya es va encarregar de netejar la via, retirant les restes i fragments generats per la col·lisió.