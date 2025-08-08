Eva Arguiñano (65 anys) revela una recepta que deixa Karlos Arguiñano bocabadat

Eva Arguiñano ha sorprès recentment amb una recepta que ha deixat més d'un, inclòs el seu germà Karlos Arguiñano, completament bloquejat. La xef de 65 anys ha compartit unes postres que, segons ella mateixa, superen en facilitat i resultat moltes altres elaboracions conegudes. Aquesta proposta, perfecta per als dies de calor, ha estat un autèntic revulsiu en el món de la rebosteria casolana.
La recepta desvetllada per Eva és un pastís gelat de maduixa que no necessita forn i resulta sorprenentment senzilla de preparar. “M'encanta perquè és fàcil, porta fruita natural i queda preciosa a la taula”, assegura a Cocina Abierta de Karlos Arguiñano. El secret d'aquesta elaboració no només és en el seu gust, sinó en la textura cremosa que s'aconsegueix sense complicacions.
Per fer-la, Eva utilitza ingredients accessibles: nata líquida, llet condensada, maduixes naturals i essència de vainilla. La barreja es munta, es congela en un motlle i després se serveix acompanyada d'una salsa de maduixes casolana i galetes que poden ser fetes a casa. La clau és no complicar-se amb el forn, ja que només es necessita una batedora i un congelador per aconseguir les postres ideals.
La clau del pastís gelat al programa de Karlos Arguiñano: pas a pas amb Eva Arguiñano
El procés comença rentant i tallant les maduixes, part de les quals s'integren a la crema i la resta s'utilitzen per elaborar la salsa. Posteriorment, es bat la nata líquida amb la llet condensada i la vainilla fins a obtenir una textura muntada. Un cop afegides les maduixes, la barreja s'aboca en un motlle amb paper film i es congela mínim sis hores, tot i que l'Eva aconsella deixar-la més temps perquè qualli bé.
La salsa, per la seva banda, es prepara amb maduixes, sucre i suc de llimona, cuinant-la a foc mitjà fins que la fruita deixi anar el seu suc i la barreja s'espesseixi lleugerament. Després de triturar-la, o deixar-la amb trossos al gust, s'ha de refredar abans d'acompanyar el pastís. Per completar les postres, les galetes casolanes aporten un toc cruixent que contrasta amb la suavitat del gelat.
Les postres d'estiu d'Eva Arguiñano deixen impressionat el seu germà Karlos Arguiñano
Eva Arguiñano insisteix en la versatilitat d'aquest pastís, assenyalant que es pot adaptar amb diferents fruites, tot i que les maduixes, segons la seva opinió, són les que ofereixen millor gust i color. A més, recomana conservar el pastís al congelador i treure-la mitja hora abans de servir perquè adquireixi la textura adequada. “Són unes postres d'estiu irresistibles”, ha comentat la xef
Més enllà d'aquesta recepta, Eva Arguiñano ha consolidat la seva carrera com a especialista en postres, guanyant-se un lloc a la televisió amb un estil proper i didàctic. La seva participació com a jurat a Bake Off: Famosos al Horno ha reforçat el seu reconeixement, on va posar a prova els concursants amb les seves receptes clàssiques.
En definitiva, la proposta d'Eva ha superat amb escreix les expectatives del seu germà Karlos, a més de conquerir aquells que busquen unes postres senzilles, fresques i delicioses per a l'estiu. Els pastís gelat de maduixa es posiciona així com una opció exquisida a qualsevol cuina