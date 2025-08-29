Sergio Busquets trenca el seu silenci i parla de la possible sortida de Fermín: Al final...

La trajectòria de Sergio Busquets representa el camí somiat per a qualsevol futbolista format a la pedrera del FC Barcelona. És l'exemple màxim de com un jugador de casa pot convertir-se en una llegenda mundial defensant l'escut de la seva vida.
Per això, la seva opinió sobre la cruïlla que viu Fermín López ressona amb una autoritat especial. El migcampista andalús és ferm candidat per marxar del Barça, però la pilota és al seu terreny. El Barça té problemes amb el Fair Play derivats de la nefasta gestió de l'anterior directiva. Tot i que ha executat un aval per poder inscriure la resta de futbolistes que encara no estaven inscrits, la venda de Fermín podria suposar l'alleujament definitiu.
La primera oferta del Chelsea va ser de 50 milions d'euros. El Barça la va rebutjar. El preu va anar pujant fins que els blues van arribar als 90 milions. A última hora d'ahir dijous, el periodista José Álvarez va confirmar una nova proposta de 100 milions. En aquest cas era del Newcastle, un altre club amb diners pràcticament il·limitats.
Des de Miami, i després d'un nou èxit amb el seu equip, Sergio Busquets ha compartit una reflexió que és rebuda amb atenció pel barcelonisme.
"Una visió diferent": El pes de l'escut segons Busquets
Preguntat pel futur de Fermín, l'actual jugador de l'Inter Miami no va oferir una resposta taxativa, però sí una anàlisi profunda. Busquets va destacar el vincle únic que tenen els jugadors que creixen a La Masia amb la institució.
"Tots els jugadors que sortim de La Masia tenim una visió diferent del que és sentir l'escut", va afirmar el de Badia. Les seves paraules subratllen el valor sentimental i l'orgull d'haver recorregut totes les categories inferiors fins a arribar al primer equip. És un sentiment que, segons ell, defineix la identitat d'un futbolista forjat en la filosofia culer.
El dilema entre el somni i les decisions personals
Malgrat la seva clara preferència per la continuïtat de l'andalus, Busquets es va mostrar molt respectuós amb la situació personal del jugador. Va reconèixer que, més enllà del romanticisme, hi ha factors que cada futbolista ha de pesar individualment i juntament amb el club.
"Al final són decisions de cadascú, que han de mirar pel bé d'ells, del club i tant de bo sigui bo per a tothom", va sentenciar. Aquesta declaració emmarca perfectament el conflicte actual de Fermín. El canterà es debat entre seguir el camí de llegenda a casa seva o acceptar una oferta que canviaria la seva vida.
Un consell de llegenda enmig de la tempesta d'ofertes
Les paraules de l'excapità arriben en un moment de màxima tensió, amb ofertes de Chelsea i Newcastle sobre la taula. Tot i que va admetre estar "una mica lluny" i no conèixer tots els detalls de l'operació, el seu desig va ser clar.
"Si s'ha de quedar, doncs molt millor", va confessar, deixant veure el seu instint protector com a referent de La Masia. Finalment, va tancar la seva intervenció amb un missatge de suport incondicional, sigui quin sigui el desenllaç final del cas. "L'únic que farem és donar suport i desitjar-li tot el millor", va concloure el llegendari migcampista.