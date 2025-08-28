Joan Laporta envia un missatge al Chelsea: Nou preu que el Barça demana per Fermín

Als despatxos de la Ciutat Esportiva Joan Gamper s'ha acabat el temps del dubte. La direcció del FC Barcelona ha reaccionat amb fermesa davant l'ofensiva del Chelsea per un dels seus jugadors franquícia. Lluny de deixar-se pressionar per l'oferta milionària, el club ha enviat un missatge clar i directe a Londres.
L'estratègia blaugrana ha virat des de la deliberació cap a una declaració d'intencions contundent. El futur del migcampista de Huelva es debat ara sota unes noves condicions imposades des de Catalunya.
Hansi Flick i Deco marquen la línia: Fermín és intransferible
La decisió de protegir Fermín López compta amb el suport total de l'àrea esportiva i del cos tècnic. Tant el director esportiu, Deco, com l'entrenador, Hansi Flick, consideren el jugador format a la casa una peça essencial.
El seu rendiment va ser absolutament decisiu la temporada passada per a l'assoliment dels títols nacionals. El tècnic alemany valora la seva energia, la seva capacitat de treball i la seva excel·lent arribada a l'àrea rival. Perdre un futbolista del seu perfil i projecció seria un cop molt dur per a la planificació esportiva de l'equip.
La nova taxació de 90 milions com a missatge dissuasiu
Davant la insistència del Chelsea, el Barça ha optat per una maniobra dràstica per tancar la porta de sortida. Des de XCatalunya.cat hem informat sobre una oferta de 70 milions del Chelsea, però ara la taxació oficial ha canviat.
El club ha comunicat que qualsevol negociació haurà de partir d'un nou preu de noranta milions d'euros. Aquest moviment no representa una invitació a negociar, sinó una manera de declarar el jugador com a intransferible. La xifra està dissenyada per ser un element dissuasiu i per demostrar que no es contempla la seva venda.
Passi el que passi, per al Barça és un win-win. Si el Chelsea arribés a aquesta xifra, la venda seria menys dolorosa. S'acabarien els problemes de Fair Play i fins i tot es podrien reforçar altres posicions. Konaté podria arribar per 20 milions i la clàusula d'Etta Eyong és de només 10. En aquest darrer cas, les intencions del club català serien cedir-lo al Betis. Hi ha molt bones relacions amb l'entitat presidida per Ángel Haro.
El rol de jugador capital en la jerarquia del vestidor
La postura del club es fonamenta en l'estatus que Fermín ha assolit dins la plantilla. Ja no és una jove promesa, sinó una realitat consolidada i un dels líders de l'equip al camp. Els seus vuit gols i deu assistències del curs anterior reflecteixen la seva importància en l'esquema de joc.
L'entitat entén que el seu valor va més enllà de l'econòmic, representant l'èxit de la pedrera. Vendre'l enviaria un senyal contradictori sobre el model que es vol potenciar en el futur immediat del club.
La pilota, a la teulada del Chelsea i del mateix futbolista
Amb aquesta nova taxació, el FC Barcelona ha recuperat el control total de la situació. Ara la pressió es trasllada completament a les oficines de Stamford Bridge i a l'entorn del jugador. El Chelsea haurà de decidir si està disposat a fer un desemborsament astronòmic que surt de tota lògica de mercat.
Al mateix temps, Fermín López hauria de manifestar explícitament el seu desig d'abandonar el club, un escenari poc probable. La directiva ha deixat clar que només una oferta irrenunciable i la petició del jugador canviarien el panorama. El sou que els blues ofereixen a Fermín és molt elevat. És l'únic que podria fer decantar la balança a favor dels d'Enzo Maresca.