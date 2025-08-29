Manuel Pellegrini ja ho sap: El Barça avança en un fitxatge i el cedirà al Betis

Un moviment inesperat podria agitar les hores finals del mercat de fitxatges a LaLiga. El Real Betis és a prop de trobar el davanter que tant ha buscat per complementar la seva plantilla. La solució arribaria a través d'una operació complexa que involucra directament el FC Barcelona. El club català es prepara per executar una compra estratègica que beneficiarà de seguida l'equip dirigit per Manuel Pellegrini.
La necessitat del Betis a la davantera per a la 2025/26
El conjunt verd-i-blanc ha explorat diverses opcions durant l'estiu per reforçar el seu front d'atac. La direcció esportiva considerava prioritari afegir un perfil diferent dels actuals davanters de l'equip. Pellegrini busca un jugador amb capacitat per atacar els espais i amb una alta quota de gol.
La plantilla necessitava un impuls ofensiu per afrontar amb garanties totes les competicions de la temporada. Amb el mercat a punt de tancar, la urgència per trobar una peça adequada s'havia intensificat notablement.
El perfil de Franck Etta Eyong, un golejador en desenvolupament
Franck Etta Eyong és un davanter potent i amb una notable capacitat per veure porteria. El seu rendiment a les categories inferiors ha estat excel·lent, demostrant una progressió constant. La temporada passada a Primera Federació amb el filial del Vila-real va signar dinou gols. Aquesta temporada ha marcat un gol en dos partits, ja amb la samarreta del primer equip 'groguet'.
Les seves xifres confirmen un olfacte golejador innat i una adaptació molt ràpida a noves categories. El seu físic li permet ser una referència a l'àrea rival i també caure a les bandes. La seva joventut i potencial el converteixen en una de les perles més cotitzades del futbol espanyol.
L'encaix d'Eyong en el sistema de Pellegrini
L'estil de joc del davanter s'ajusta perfectament a les demandes del tècnic xilè. Eyong ofereix una verticalitat i una amenaça en profunditat que poden complementar molt bé altres atacants. La seva capacitat per finalitzar les jugades dins l'àrea donaria al Betis un recurs molt valuós.
Pellegrini podria utilitzar-lo com a principal referència ofensiva o com un revulsiu de gran impacte. El camerunès aportaria una competència sana que elevaria el nivell general de la davantera bètica. La seva arribada dotaria l'equip de més variants tàctiques per desequilibrar les defenses rivals.
La carambola final del mercat: l'operació a tres bandes
El FC Barcelona abonarà els deu milions d'euros de la clàusula de rescissió del futbolista. L'operació s'ha gestat amb rapidesa davant l'imminent tancament del mercat de fitxatges. En aquesta transacció, el Cádiz CF rebrà cinc milions en posseir el 50 % dels drets.
Un cop el Barça tanqui el seu fitxatge, cedirà immediatament el jugador al Real Betis. D'aquesta manera, els blaugrana asseguren un actiu de futur mentre el Betis aconsegueix el reforç que necessitava. Tot indica que l'acord es formalitzarà en les pròximes hores, just abans d'acabar el mercat de fitxatges.
Això sí, el club català haurà d'obtenir ingressos abans. I tot això passa per la possible venda de Fermín López. En les últimes hores, s'ha especulat molt i les ofertes no paren d'arribar. Primer va ser el Chelsea, que després de diverses pujades, va arribar als 90 milions.
Però ara el millor posicionat, segons el periodista José Álvarez, és el Newcastle. Ofereixen 100 milions i quadruplicarien el sou del jove futbolista blaugrana.