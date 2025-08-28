José Álvarez filtra una nova oferta per Fermín, supera la del Chelsea: Laporta ho sap

El mercat de fitxatges entra en una nova dimensió per al FC Barcelona a poques hores del seu tancament. La directiva blaugrana creia haver controlat la situació de Fermín López amb una taxació dissuasiva. Com hem explicat a XCatalunya, el Barça demanava 90 milions al Chelsea. Era la resposta a l'oferta de 70 milions dels blues.
Ara una nova ofensiva des de la Premier League amenaça de trencar tots els esquemes. La informació, filtrada pel periodista José Álvarez, apunta a un interès concret i a una xifra que supera amb escreix la proposta inicial del Chelsea. La tranquil·litat que buscava l'entitat catalana s'ha transformat. Tot i que no hi ha mal que per bé no vingui. L'oferta és molt elevada i difícilment rebutjable.
Newcastle vs. Chelsea: una batalla de milions pel canterà
La nova proposta que ha arribat a les oficines del club canvia radicalment el tauler de joc. Segons la informació desvetllada per Álvarez, el Newcastle United està disposat a arribar als 100 milions d'euros pel traspàs de Fermín.
Aquesta xifra no només pulveritza l'oferta prèvia del Chelsea, sinó que també supera els 90 milions que el Barça havia fixat com a preu de sortida per desincentivar la seva venda. A més de l'oferta al club, la proposta al jugador és igual d'impactant: l'equip anglès li quadruplicaria el salari actual. El Tottenham també es manté com un altre dels clubs interessats en la situació del futbolista.
L'estratègia de pressió i la indecisió del jugador
La irrupció del Newcastle es produeix després dels primers contactes amb l'entorn del migcampista. Aquesta nova via exerceix una pressió enorme sobre totes les parts implicades en l'operació. D'una banda, sotmet a un estrès màxim la planificació del FC Barcelona, que comptava amb la continuïtat del jugador.
D'altra banda, obliga el Chelsea a decidir si iguala o es retira d'una subhasta que ha escalat a nivells inesperats. Enmig d'aquest conflicte d'interessos es troba el mateix Fermín López. Segons les últimes informacions es manté indecís sobre el seu futur tot i que la proposta del Newcastle ho canvia tot. Li multiplicaria per quatre el salari.
Joan Laporta, davant una decisió clau
La directiva presidida per Joan Laporta ja té coneixement de la magnitud de l'oferta del Newcastle. La postura oficial del club fins ara havia estat la de no vendre, però una proposta de 100 milions d'euros obliga a una profunda reflexió.
Acceptar l'oferta suposaria una injecció econòmica extraordinària que alleujaria de manera substancial els problemes de Fair Play financer. De fet, permetria tornar a la regla 1:1. Tanmateix, també significaria la pèrdua d'un jugador format a casa, amb un rendiment excepcional i molt estimat per l'afició.
La negativa d'altres jugadors a sortir, com Ter Stegen o Ronald Araujo, forçaria el Barça a fer aquesta venda. Una venda dolorosa, però que podria solucionar molts dels problemes generats per l'anterior President, Josep María Bartomeu.