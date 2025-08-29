El Getafe vol un jugador del Como: Cesc Fàbregas s'ho pensa

El mercat de fitxatges entra en la seva recta final i el Getafe segueix actiu a la recerca de reforços. La direcció esportiva del Getafe treballa per donar a José Bordalás un atac més complet. Hi ha dubtes sobre la continuïtat d'alguns davanters importants de la plantilla.
Una opció inesperada des del futbol italià
En les últimes hores ha sorgit un nom que guanya força. Es tracta d'un davanter que milita a la Serie A italiana, concretament al Como. La seva joventut i projecció el converteixen en un perfil interessant per a Bordalás.
El jugador compta amb contracte llarg a Itàlia, però no està satisfet amb el seu rol actual. La manca de minuts a l'inici de temporada ha estat determinant. El seu entorn busca una cessió que li permeti créixer en un context competitiu.
El candidat favorit per arribar cedit al Coliseum
A mitja notícia apareix el protagonista: Iván Azón. L'aragonès de 22 anys s'ha convertit en objectiu prioritari del Getafe. La intenció és aconseguir una cessió immediata que li permeti vestir els colors del Getafe aquesta temporada. La seva incorporació donaria oxigen a una davantera amb poques certeses.
Azón coneix bé el futbol espanyol després del seu llarg pas pel Zaragoza. Allà va coincidir amb Adrián Liso, un altre dels fitxatges recents del Getafe. Aquesta connexió podria ser clau per facilitar la seva adaptació al nou vestidor. Bordalás, a més, valora la seva capacitat de treball i sacrifici.
Una operació amb diversos factors en joc
El davanter té contracte amb el Como fins al 2029, però la seva situació actual obre la porta a un moviment. No va disputar ni un sol minut a l'estrena de lliga contra la Lazio. Aquest fet va provocar un canvi de perspectiva sobre el seu futur immediat.
El Getafe es presenta com la destinació més atractiva entre les propostes rebudes. El club madrileny promet minuts i la possibilitat de créixer a LaLiga. A més, el jugador ha rebut consells positius d'antics companys que ara juguen al Getafe.
Desena incorporació en un mercat molt agitat
Si es confirma l'arribada d'Iván Azón, seria la desena incorporació del Getafe aquest estiu. El Getafe ha tancat diversos moviments estratègics en les últimes setmanes. Entre ells destaquen les arribades de Juanmi des del Betis i Adrián Liso des del Zaragoza.
També han signat reforços a cost zero com Abqar, Neyou, Javi Muñoz, Álex Sancris i Kiko Femenía. Tots ells van arribar lliures després de finalitzar contracte amb els seus anteriors equips. Bordalás disposa ara d'una plantilla àmplia, però encara necessita gol i mobilitat en atac.
El gran interrogant segueix sent la possible sortida de Borja Mayoral. El Monterrey de Sergio Ramos insisteix a contractar el davanter madrileny. Mentrestant, Christantus Uche segueix en un limbe contractual que manté en suspens el club. L'arribada d'Azón permetria cobrir qualsevol d'aquestes baixes sense perdre competitivitat.
Bordalás espera un desenllaç ràpid
Amb només uns dies per al tancament de mercat, el tècnic pressiona per tancar l'operació com més aviat millor. La direcció esportiva negocia amb el Como i confia en una resposta positiva. El mateix jugador estaria decidit a tornar a Espanya.
El Coliseum podria rebre aviat un nou davanter amb fam i ambició. Iván Azón vol minuts i el Getafe li ofereix l'escenari perfecte. Si tot es concreta, Bordalás disposarà de la peça que necessita per encarar amb garanties la nova temporada a LaLiga.