L'Inter de Miami busca nou soci per a Messi: Van a per un jugador de l'Atlètic, 25 M

L'ambient a l'Inter Miami està marcat per una barreja d'ambició i pressió després del seu pas pel Mundial de Clubs. El club de Florida, que ha viscut un salt de qualitat en els últims mesos, sap que per fer el següent pas a la MLS necessita reforçar la plantilla. En aquest context, el focus està posat en enfortir la zona de creació i circulació de pilota, on les necessitats són cada cop més evidents de cara a l'exigent calendari que s'acosta.

En les últimes hores, el nom d'un migcampista argentí ha sacsejat el mercat de fitxatges. Segons ha informat el periodista Ekrom Konur, l'Inter Miami ja treballa en la incorporació de Rodrigo De Paul, futbolista de l'Atlético de Madrid i un dels grans amics de Messi dins i fora del camp.

La gestió estaria encapçalada per Jorge Mas, propietari del club, qui hauria pres la iniciativa de contactar amb l'entorn del jugador per conèixer la seva disponibilitat.

Aquesta operació podria suposar un salt de qualitat per al mig del camp de l'equip nord-americà. De Paul és campió del món amb l'Argentina i compta amb una experiència internacional que encaixaria perfectament en l'esquema de l'Inter Miami, especialment després de les recents paraules del tècnic Javier Mascherano reclamant reforços per elevar el nivell de l'equip.

La realitat, però, és que l'Atlético de Madrid no el deixaria sortir a qualsevol preu, situant la xifra al voltant dels 25 milions d'euros i recordant que el contracte del jugador segueix vigent fins al 2026.

| Twitter

El paper de De Paul a l'Atlético i la percepció de l'afició

Aquesta temporada, Rodrigo De Paul no ha assolit el rendiment que s'esperava a l'Atlético de Madrid. Tot i que la seva figura continua sent estimada per l'afició colchonera, molts consideren que ja no té el nivell per ser titular en un equip que aspira a lluitar per tot. La seva sortida, per tant, no seria vista com un drama, especialment si el club aconsegueix una bona compensació econòmica.

Als seus 31 anys, De Paul ha demostrat ser un futbolista polivalent, capaç d'adaptar-se a diferents esquemes i rols, i això el fa atractiu per a un club com l'Inter Miami, que busca no només qualitat sinó també experiència en partits clau. A més, la sintonia personal i esportiva amb Messi és un factor que juga a favor de l'operació: tots dos han compartit vestidor en 62 ocasions amb la selecció argentina, consolidant una connexió tàctica i anímica que podria ser fonamental per al grup.

Les necessitats de l'Inter Miami i la pressió del calendari

Després d'un bon paper al Mundial de Clubs —on l'equip va superar la fase de grups davant rivals com Al Ahly, Palmeiras i Porto, però va caure davant el PSG als vuitens de final—, l'Inter Miami s'ha bolcat a la MLS amb l'objectiu d'escalar posicions. Actualment, el conjunt de Florida acumula 32 punts en 17 partits. Això sí, compten amb quatre duels menys en el seu haver que la resta de competidors i estan a 10 punts del lideratge.

La manca de reforços ha estat un tema de debat. Mascherano, en conferència de premsa, va ser clar a l'hora d'assenyalar que el club no ha pogut incorporar els jugadors que ell considerava necessaris. En aquest escenari, l'arribada de De Paul podria suposar no només un salt de qualitat, sinó també un missatge clar a la resta de la lliga: l'Inter Miami està disposat a lluitar per tot i envoltar Messi dels millors socis possibles.