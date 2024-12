Penedit d'1 tuit: Divertida rectificació de Dani Senabre per culpa de Ferran Torres

Dani Senabre és un periodista i comunicador català conegut pel seu estil fresc, directe i ple d'humor. Nascut a Catalunya, Senabre ha destacat principalment a l'àmbit esportiu. Col·laborant en mitjans com ara RAC1, la COPE i programes de televisió on ha analitzat el futbol i altres esports amb el seu toc personal.

La seva habilitat per connectar amb l'audiència l'ha convertit en una figura estimada per molts aficionats. A més de la seva trajectòria als mitjans tradicionals, Senabre també ha explorat plataformes digitals i xarxes socials, on comparteix reflexions, comentaris i anàlisis que sovint generen un gran impacte.

És conegut per no tenir por d'expressar la seva opinió, fins i tot quan va contra el corrent. El seu carisma i capacitat per debatre amb agudesa el consoliden com una veu influent al panorama mediàtic català. Ara, el català ha tornat a ser notícia per una de les últimes reaccions a través del seu compte de X (Twitter).

La seva reacció després del gol de Ferran

Dimarts passat, quan es va saber que Ferran Torres seria titular davant del RCD Mallorca, molts culers van tenir la mateixa reacció: posar-se les mans al cap sense creure-ho del tot. I és que la seva titularitat suposava la suplència del pitxitxi de la lliga, Robert Lewandowski.

A més, la figura del valencià és una de les més qüestionades els últims mesos a Can Barça. Una de les primeres reaccions a aquesta titularitat per part de Ferran va ser del mateix Senabre, que no donava crèdit a aquesta decisió d'Hansi Flick a l'onze.

"Ferran titular, vam començar malament la tarda", explicava a través del seu compte personal a X (Twitter) el periodista català. Tot i això, a l'inici del matx, Senabre va acabar menjant-se les seves paraules, ja que Ferran només va necessitar 12 minuts de joc per anotar un gol davant el Mallorca.

Així doncs, davant aquest gol, Dani va citar el seu propi tuit responent "De nada", donant a entendre que havia "gafat" la possible mala actuació de Ferran perquè així aconseguís marcar. I és que Ferran, a més del gol va tenir més oportunitats per anar-se'n de Son Moix per anar-se'n amb sengles a la casella.

L'actuació de Ferran

El '7' del Barça va fer un partit més que acceptable, donant frescor a l'atac blaugrana i una variant diferent de la que ens té acostumats Robert Lewandowski. A més a més, Torres va tenir un gran desgast en una pressió clau per als interessos de l'equip català.

D'altra banda, la seva participació va ajudar al descans de Robert Lewandowski, que no va participar ni un sol minut al matx. I és que el polonès era el jugador de camp amb més minuts al Barça aquesta temporada. I amb 36 anys, Flick busca començar a dosificar-lo per evitar una possible lesió.